Úspěch v GPRS znamená poloviční vítězství na cestě k UMTS

Telekomunikační společnosti nabízející řešení GPRS se snaží ulovit ještě "nezadané" operátory a zároveň co nejrychleji implementovat a spustit provoz GPRS tam, kde už na něm delší čas pracují. Rychlost a kvalita, předvedená v tomto kole, je důležitá pro přitažení dalších zájemců nejen o GPRS, ale i jiné technologie mobilních sítí. A v dohledu jsou zakázky na stavbu sítí UMTS.

Zapomeňme teď tedy na chvíli na honbu operátorů za prvenstvím a sledujme celosvětový rozvoj GPRS spíše z pohledu společností, jež tuto technologii do sítí implementují. Jak lze očekávat, na předních místech jsou známé firmy, které se drží v žebříčcích úspěšnosti a zisku v oblasti telekomunikací na špici. Jde především o Ericsson, Nokii a Motorolu. V závěsu za těmito giganty se pak drží Alcatel, Siemens a Nortel.

Zástupci všech těchto firem svorně prohlašují, že GPRS je branou k sítím třetí generace, a to nejen z pohledu uživatele a operátora, ale také z jejich vlastního pohledu dodavatele technologií. Schopnost opřít se o zkušenosti a prestiž jednoho z majoritních dodavatelů GPRS řešení se v blízké době ukáže jako zásadní. Operátoři sítí třetí generace investují nemalé částky do licencí na jejich provozování a následně je čekají další výdaje za budování sítě. Právě tyto peníze by každá z výše uvedených firem ráda viděla ve své pokladnici.

Podle množství zakázek po celém světě se na prvním místě jasně umístil Ericsson. Jeho GPRS řešení se objevuje po celé Evropě, ale také v Asii a v Severní Americe. Následující tabulka ukazuje, kterou firmu si pro dodání GPRS zvolily jednotlivý operátoři v Evropě. Z celosvětového hlediska ještě dodejme, že Ericsson implementuje GPRS také v Turecku, Hongkongu, Taiwanu, Austrálii, USA a Kanadě. Mimo Evropu se výrazněji prosazuje také Nokia v Číně, Singapuru, Filipínách a Novém Zélandě, Motorola v Turecku a Indii, a Alcatel v Jihoafrické republice.

Společnosti implementující GPRS Operátoři, jimž je GPRS zaváděna Alcatel / Cisco Tele.Ring (Rakousko); Itineris, SFR (Francie); TMN (Portugalsko) Ericsson Sonera, Suomen 2G, Ĺlands Mobiltelefon Ab, Telia Mobile (Finsko); One2One, Vodafone, Orange (VB); Libertel, Telfort (Nizozemí); Český Mobil (ČR); Panafon, Telecel (Portugalsko); Eircell (Irsko); Turkcell, Tunisie Telecom (Turecko); Telia Mobile (Dánsko); Telia Mobile (Švédsko); Swisscom (Švýcarsko); Bouygues Telecom (Francie); Landsimin (Island); Mobitel (Slovinsko); Mobimac (Makedonie) Motorola / Cisco T_Mobil (Německo); Cellnet (VB); Radio Mobil (ČR); Airtel (Španělsko); Itineris (France); Mobilkom (Rakousko); Telsim (Turecko); Westel 900 (Maďarsko) Nokia Sonera, Radiolinja (Finsko); Polkomtel (Polsko); diAx (Švýcarsko); Sonofon, Mobilix (Dánsko); Europolitan (Švédsko); Telefonica (Španělsko); Ben (Nizozemí); Vimpelcom (Rusko); Viag (Německo); EuroTel (ČR) VIAG (Lichtenštejnsko) Nortel / BLU Bouyges telecom (Francie); One2One (VB); MobIsle Communications Ltd (Malta); TAL (Island) Siemens Mannesmann (Německo); Max.Mobil (Rakousko); BT Manx (VB)

Zatímco implementace a testování GPRS je již v plném proudu, s komerčním nasazením se teprve začíná. Vše začal před třemi týdny britský Cellnet, velmi těsně následovaný německým T﷓mobilem. V tomto ohledu je tedy o něco vpředu Motorola, která ve spojení se spouštěním svých GPRS řešení také začíná dodávat mobilní telefony, podporující GPRS. Jde o zvláštní verzi modelu Timeport P7389. Ericsson má už také připravené své první GPRS přístroje, a to R520m a T36m. Alcatel drží krok díky svému telefonu OneTouch 700. Z dalších jmenujme alespoň Sagem a jeho MC 850 GPRS.

U nás bychom se plného komerčního spuštění měli podle slov všech tří operátorů dočkat ještě do konce tohoto roku a pak budeme sami moci porovnat, jak se se svým úkolem vypořádala Nokia (EuroTel), Motorola (Radiomobil) a Ericsson (Český Mobil).