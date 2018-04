Usnadní nám opravdu UMTS život?

Investice telekomunikačních společností pohybující se v řádu čtyř bilionů korun (po celém světě) daly prodeji licencí UMTS punc obchodu století. Navíc jsou samy o sobě jen pakatelem ve srovnání s náklady na vybudování samotných sítí a potřebných infrastruktur. Taková zátěž je ovšem pro operátory dlouhodobě neúnosná; peníze se musí proto vrátit co nejdříve, v horizontu několika málo let.

Velkým nebezpečím pro UMTS je pomalu rostoucí nedůvěra v tuto technologii. Tím, že naše potřeby už zdaleka nejsou závislé na přežití a stávající mobilní telefony většině uživatelů naprosto vyhovují, mají sítě třetí generace velmi těžké výchozí pozice. Pokud jejich potřeba nebude vytvořena uměle, na základě vnějších podnětů (jako například silné reklamy), může poměrně snadno UMTS následovat současné satelitní telefony. Z původně zajímavých myšlenek Iridia a Globalstaru jsou v současnosti silně ztrátové projekty. Aby se tak nestalo i v případě UMTS, musí operátoři přesvědčit uživatele nabídkou služeb.

Hlavní trendy ve službách pro UMTS

Služby, které se později prosadí v sítích třetí generace, můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Pro uživatele budou bezpochyby nejzajímavější aplikace založené na personalizaci, tedy uchovávání podrobných informací o požadavcích, v tomto případě mobilní stanice. Tento trend již pozorujeme na internetu, kde dobrým příkladem mohou být "Net My Services" od firmy Microsoft. Je to zatím jenom omezená varianta osobního přístupu. Po registraci do systému už nebudete muset vyplňovat celé formuláře, pamatovat si spoustu jmen a hesel, vše za vás vykoná tato služba - její "dosah" je však omezen smlouvou příslušného serveru s Microsoftem. Pokud by byla data o uživateli vhodně rozšířena a doplněna, navštívený server by vám předkládal jen reklamu z oblastí, které vás zajímají. Velmi důležitá je také možnost vymezení, které informace o sobě chcete poskytnout. Zbytek pak budete muset pochopitelně do formulářů doplňovat sami.

Do kategorie personalizovaných služeb bude patřit i ostraha bytů. Při svém odchodu jen aktivujete zabezpečovací zařízení. Ve chvíli, kdy senzory zaznamenají pohyb, dostanete vy, popřípadě bezpečnostní agentura avízo a nabídku na zprostředkování videopřenosu. Snadno si dokážete zkontrolovat také malé dítě ve školce, ovšem to je v našich končinách už skutečně hudbou budoucnosti; možná v draze placených soukromých. Obdobně budeme moci kontrolovat například domácí spotřebiče.

Další skupinou jsou služby založené na poloze uživatele - ovšem mnohem dokonalejší, než existují například v současných sítích (Eurotel Mobilní průvodce, Oskar Kompas, Paegas Navigátor). Kromě běžných textových informací pak přes UMTS snadno získáte mapu okolí, on-line náhled do kavárny, kterou chcete navštívit, či na výhled na jeviště z místa v divadle. Pokud budou tyto typy služeb vhodně zkombinovány s personalizací, vznikne ohromný nástroj pro marketingová a reklamní oddělení - přesně cílená reklama.

Vášnivý hráč golfu bude upozorněn svým mobilem na obchod s odpovídajícími sportovními potřebami ve chvíli, když kolem něho prochází, popřípadě je v jeho bezprostřední blízkosti. Nemusí však hned vcházet. Prostřednictvím videopřenosu se podívá do prodejny a teprvé poté, až ho něco zaujme, začne obchod hledat. Zcela samozřejmě můžeme očekávat všechny stávající služby mobilních sítí. Jmenujme například MMS (Multimedia Messaging Service), o nichž se v současnosti hodně mluví.

Míra dostupných informací o preferencích uživatele však záleží jen a jen na něm samotném. Je lépe mít možnost většího výběru (dát o sobě vědět více informací) nebo požívat větší anonymity?

Po počátečních zkušenostech z Japonska (společnost NTT DoCoMo jako první na světě zprovoznila komerční 3G síť) se zdá, že hlavním hnacím motorem budou pro UMTS datové přenosy, což jsou i dva výše zmíněné směry vývoje. Pro běžné telefonování budou zákazníci používat asi normální mobilní telefony v sítích GSM (zatím je to levnější) - pro náročnější datové přenosy raději využijí nové 3G struktury.

Jaké jsou ceny?

Je zatím předčasné spekulovat o tom, kolik by výše popsané služby v ČR stály v roce 2005 (předpokládaný start UMTS). Již zmiňovaná japonská společnost NTT DoCoMo stanovila ceny v rozmezí od 0.051 Kč/1KB do 0.255 Kč/1KB (říjen 2001), což je pro přenos videa a audia opravdu hodně. To znamená, že dobře komprimovaná video sekvence o délce jedné minuty (například již zmiňovaný pohled na dítě do mateřské školy) by nás přišel asi na 50 Kč až 200 Kč (úprava pro malý display), to je opravdu velmi mnoho.

Jiná situace panuje na opačném konci - u poskytování služeb pro 3G síť. K založení firmy, která by se měla zabývat dodáváním služeb do sítě UMTS, není třeba budovat síť poboček jako ve staré ekonomice. Postačí vám server, přístup do sítě a peníze na marketing (ale to také není málo). Přechod na jiný trh obstará pouze jazyková mutace a přihlédnutí k regionálním obyčejům. Možná teď namítáte, že to již umí i internet, ale není to tak úplně pravda. Internetu chybí přesnější informace o konkrétním uživateli, jeden terminál v 3G sítí se rovná jeden uživatel. To ovšem neplatí o počítačích, kde je jeden počítač pro více uživatelů, používají se firewally apod.

GSM versus UMTS

Kvůli vysoké ceně UMTS licencí a budování sítě se operátoři začínají poohlížet po alternativních řešeních. Logické je využití stávající infrastruktury sítí GSM, do které již investovali velké částky.

A tak se pozornost opět vrací k GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) či WiFi. První dvě jmenované technologie se dají vylepšit technologií EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution), díky které se může přenosová rychlost přiblížit až k 400 kbit/s. A to je více, než slibují operátoři při startu UMTS! Technologie WiFi (jedná se o obdobu WLAN - bezdrátové lokální počítačové sítě) se může přiblížit dokonce až k 54 Mbit/s. Má však malý dosah a je vhodná spíše pro pokrytí menších budov.

V ČR se také možná dočkáme masového (a tedy i levného) nasazení některé z výše jmenovaných technologií. Společnost Český mobil se totiž rozhodla neucházet se o licenci pro UMTS a bude zřejmě hledat vhodnou alternativu.

Proč tedy budovat novou síť? Hlavní devizou sítě třetí generace je především její schopnost dále se rozvíjet. Sítě GSM masově využíváme již téměř deset let (vývoj však začal již v roce 1982) a na počátku jejich vzniku nikdo nepočítal, že by byly schopny datových přenosů srovnatelných například s dnešním GPRS.

Pochybný průzkum

Na počátku léta tohoto roku proběhl průzkum, který měl poodhalit potenciál českého trhu ve vztahu k UMTS. Průzkum si objednala firma Nokia a provedla jej agentura Gfk. Podle něho jen malá část populace bude ochotna nové služby využívat již v prvním roce provozu (kolem sedmiset tisíc děleno třemi operátory). Dovede si však běžný občan vůbec představit, co nová technologie přinese, když se dnes o tom přou i odborníci?