Usmívejte se, zítra bude hůř. Murphyho zákony neúprosně platí i pro telefony

Určitě takové dny znáte. Všechno, co potřebujete použít, se náhle ztratilo. Všechno, co mělo fungovat, se rozbilo. Někdo jim říká "den blbec", jiný se odvolává na takzvané Murphyho zákony. Zastihnou vás kdykoliv, třeba jen při obyčejném přijímání hovoru.

Jestliže se vracíte domů a už ode dveří slyšíte vyzvánění telefonu, je 99% pravděpodobnost, že přestane zvonit ve chvíli, kdy ho zvednete. Pokud se zrovna trefíte do onoho jednoho procenta, nemyslete si, že jste nad něčím vyzráli. Jestliže se vám totiž zcela náhodou, navzdory několika nárazům nohou do nábytku, podaří hovor dostihnout, půjde o omyl.

Vyzvánění telefonu, zejména pak pevné linky, je zkrátka zrádné a nevyzpytatelné. Murphyho experti dlouho pátrali, co ho způsobuje. Po dlouhém výzkumu nakonec došli ke dvěma jasným pravidlům. Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon. Druhé je uplatněno ve chvílích, kdy čekáte na důležitý hovor. Telefon zazvoní vždy přesně ve chvíli, jakmile za vámi zapadnou dveře.

Pokud jste trpěliví, máte tak jako tak smůlu. Jestliže nestihnete zvednout zvonící telefon a posadíte se, abyste vyčkali, zda neznámý volající nezopakuje svůj pokus, telefon už nikdy nezazvoní.

Kdo bude na druhé straně drátu?

Omyly jsou ve světě telekomunikací běžnou záležitostí. Stačí chvilka nepozornosti a už voláte někomu úplně jinému. Připravte si ovšem výmluvu, "na druhé straně drátu" se totiž zákonitě někdo ozve. Jestliže vytočíte omylem špatné telefonní číslo, nikdy nebude obsazené.

Nepočítejte s tím, že byste se někdy někomu dovolali a klasicky si popovídali. Jestliže chcete s někým telefonovat, zastihnete ho v tu nejnevhodnější dobu a hovor bude muset odmítnout. Ovšem pravděpodobnost, že vám v tuto chvíli zatelefonuje někdo, s kým mluvit absolutně nechcete, je přímo úměrná k tomu, jak moc jste potřebovali hovořit s první osobou.

Nebuďme však pesimističtí. Čas od času se stane, že nálada je vzájemná a vše funguje tak, jak má. Murphy pamatuje na všechno. Pravděpodobnost, že právě vyřizujete důležitý nebo příjemný telefonát, je vždy přímo úměrná tomu, že jedete vlakem a vjíždíte do velmi dlouhého tunelu bez signálu.

Omyly, omyly, omyly. Budou vás potkávat vždy a všude. Odesíláte-li zprávu osobě, které chcete vyjádřit náklonnost, bude vždy zákonitě odeslána vaší manželce. To je zkrátka "zákon přitažlivosti partnerčina mobilu". Vyšší Murphyho moc má kontrolu i nad pomluvami. SMS směřovaná osobě A, ve které pomlouváte osobu B, bude zákonitě odeslána osobě B.

Přesvědčili jsme vás, že telefony jsou zkrátka tím největším zlem ve vašem životě? Neházejte flintu do žita. Máte okolo sebe spoustu přátel, kteří na vás prakticky bez přestávky myslí a kdykoliv s vámi budou rádi hovořit. Vždy, když zavoláte příteli, se kterým jste už dlouho nemluvili, zjistíte, že on chtěl zrovna zavolat vám. No není to hezké?