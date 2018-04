Ušetřete za volání, vyplatí se zajít za konkurencí

Nejvíce zbytečných peněz, které skončí v kapsách operátorů, nás často stojí naše lenost. Mnoho lidí má dlouhé roky stejný tarif, aniž by se zajímali o to, jestli je pro ně stále finančně výhodný a neexistuje lepší nabídka, ať u současného operátora, nebo u konkurence.

Nejjednodušší kontrolu představuje pravidelné měsíční vyúčtování. Na něm je poměrně podrobný rozpis toho, kolik a kam zákazník provolá. Ideální situace je, když volné jednotky v rámci paušálního tarifu vyčerpáme všechny, ale nijak výrazně je nepřesáhneme. Pokud ano, je načase zvážit nový tarif.

V případě nejrůznějších předplacených tarifů je kontrola vyúčtování obtížnější, ale nikoliv nemožná. I zde je možno sledovat nejen kolik pošleme SMS, ale i kolik minut provoláme (viz Ušetřete za SMS...).

Jak si ověřím stav odeslaných SMS a provolaných minut Telefónica O2: odeslání zprávy ve tvaru UCET na 999222 T-Mobile: přes internet v sekci Moje útrata Vodafone: přes internetovou samoobsluhu

Zmáčkněte operátora

Pokud nenajdeme vyhovující tarif v rámci svého operátora, může se vyplatit vzít svoji fakturu a zastavit se na pobočce konkurenčních operátorů. Zvláště pokud jste zákazníkem s nadprůměrnou útratou, bude se vás konkurence snažit přetáhnout a může vám nabídnout některý z jejich tarifů, často ještě s nějakým individuálním zvýhodněním.

Jestliže se nabídka konkurence oproti současnému stavu vyplatí, oznamte svému operátorovi úmysl podat výpověď a sdělte mu i přesnou nabídku, jakou jste od konkurence dostali. Držte se ale pravdy, operátoři mají o svých rivalech a jejich cenících slušný přehled. Pak mnohdy stačí jen čekat a váš operátor přijde s nabídkou ještě lepší.

Jen pozor, nenechte se "utáhnout na vařené nudli". Dobře nabídku prostudujte, a pokud jde například jen o málo významný balíček, který je navíc zdarma jen na několik málo měsíců, trvejte na úmyslu odejít. Není vyloučené, že operátor svojí nabídku ještě zlepší. A pokud ne, přejít ke konkurenci je dnes relativně snadné a bezproblémové.

Hledejte rodinné nabídky

Prověřte, zda se nevyplatí sjednotit operátora v rodině. U Vodafonu mají program Kamarádi, který lze kombinovat s Tarify na míru, Nabitými tarify, tarify Naplno a Tarify nové generace. Umožňuje vzájemnou telefonickou i SMS komunikaci zdarma za paušální poplatek. Za každého dalšího účastníka je program pro jednoho levnější. Maximum jsou čtyři účastníci. Druhou možností Vodafonu je Program rodina. Tam zaplatíte pouze aktivační poplatek za každého člena, dále již žádný paušál, a máte volání až mezi čtyřmi účastníky za 1,80 Kč.



O2 má v nabídce například balíček Pokec na jedno, který umožní za 49 korun volat na jedno mobilní číslo neomezeně celý týden zdarma. Je-li někdo z rodiny seniorem, může si pořídit tarif O2 NEON Senior za 190 korun včetně DPH a telefonovat o víkendu a státních svátcích zdarma nejen ostatním členům rodiny. V současné době platí k předplaceným kartám také akce 3 čísla za 0,50 Kč/min. Za tuto cenu na libovolná čísla voláte, když si pořídíte novou předplacenku a nabijete 300 korun.

T-Mobile má tarif Rodina, kde si za jeden měsíční paušál 750 korun může vzájemně a neomezeně volat a posílat SMS a MMS až pět členů rodiny. Pokud je lidí méně, nižší je i paušál. Vyplatit se může i některý z tarifů Přátelé.

Pozor na účtování

Ušetřit je možné také díky znalosti, jakým operátor hovory účtuje. První minuta je vždy účtována celá, pak platíte buď za počet vteřin, nebo účet naskakuje po půlminutách či celých minutách.

Telefónica O2 Záleží na tarifu, často 60+60 Vodafone Záleží na tarifu, většinou 60+1 T-Mobile První minuta vždy celá, jinak záleží na tarifu U: fon 60+1 všechny tarify

Každopádně, pokud to telefon umí, nastavte si upozornění s předstihem před uplynutím minuty, aby člověk zbytečně nepřetahoval o sekundy. Na minutové upozornění předem existují aplikace pro chytré telefony, například WMM MinuteVibrate.

Zjistěte si také, kdy u vašeho operátora začíná a končí špička. U některých tarifů je volání ve špičce a mimo špičku cenově rozdělené, jiné zase mají telefonování mimo špičku do vlastní sítě zdarma. Takovým příkladem je třeba O2 NEON L, kdy můžete mimo špičku volat zdarma na všechna mobilní čísla i pevné linky O2. Voláním mimo špičku se rozumí volání od 19 hodin do 7 ve všední dny a celých 24 hodin v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek. S hovory, které nespěchají, je proto lepší počkat na večer.

Zanechte vzkaz a nebo vypněte schránku



Samostatnou kapitolou je volání do hlasové schránky. Mnoho lidí se rozhodne zrušit si ji z důvodu, že jejich rodinu a známé nepotěší, když jsou do ní při nedostupnosti mobilu automaticky přepojeni. Když už se ale do hlasové schránky dovoláte, zanechte vzkaz, platíte totiž stejně obvyklou minutovou sazbu. Když zběsile zavěsíte, jakmile se schránka ozve, zaplatíte a budete muset volat znovu, kdežto když zanecháte vzkaz, jeho příjemce by se měl ozvat vám.

Kdo má v mobilu internet, může volat i přes něj, např. přes program Skype, který se dá stáhnout i ve verzi pro mobilní telefony.

Příklady prémiových čísel a jejich zpoplatnění: Jednorázové poplatky: 905 450 000 = 450 kč 908 990 000 = 99 Kč Minutové sazby: 900 450 000 = 45 Kč/min 906 990 000 = 99 Kč/min 909 450 000 = 45 Kč/min

Pozor na prémiová čísla

S účtem dokážou velmi zahýbat prémiová čísla. Poznáte je podle toho, že začínají devítkou, a kromě služeb pro dospělé mají tato čísla často různí poskytovatelé nebankovních půjček a podobně. Rozsáhleji jsme o systému jejich účtování psali v tomto článku, ale ve zkratce platí, že důležitá je čtvrtá a pátá číslice v pořadí. U čísla s předvolbou 905, které ale zatím není v provozu, i když je Českým telekomunikačním úřadem přidělené, za tyto dvě cifry dosadíte nulu a máte jednorázovou cenu hovoru. U čísel s předvolbou 908 se platí také jednorázově, ale čtvrtá a pátá cifra značí přímo cenu. Konečně u čísel s předčíslími 900, 906 a 909 značí čtvrtá a pátá číslice opět hotovou sazbu, tentokrát však minutovou.

A pár obecných rad na závěr: prozvánět se po domluvě na souhlas či potvrzení přijetí zprávy, a především vyškrtnout úplně zbytečné hovory, kterými si pouze krátíme dlouhou chvíli, ujišťujeme se o již domluveném nebo informujeme někoho, že čekáme tam, kde podle domluvy čekat máme.