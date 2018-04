Ušetřete za SMS: poradíme fígly, díky kterým zaplatíte méně

10 nejznámějších zkratek v SMS PLS – prosím– z anglického Please THX – děkuji – z anglického Thanks ASAP – jakmile to půjde – z anglického As Soon As Possible BTW – mimochodem – z anglického By The Way 4U – pro tebe – z anglického For You JJ – jo jo NZ – není zač Z5 – zpět TTJ – tak to jo NJN – no jo no