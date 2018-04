Ušetřete tisíce při volání kamarádům

Uživatelé v Česku platí za mobily víc než ve zbytku Evropy. To ukazují průzkumy opakovaně. Jedním z důvodů jsou relativně vysoké ceny operátorů, ale část viny mají i sami zákazníci. Často platí víc, než by museli, protože nevyužívají všech možností, které operátoři nabízejí. Tarify pro rodinu a přátele jsou typickým příkladem.

Schválně se zkuste podívat na účet, kolik vás za měsíc stálo volání svým protějškům, rodině a kamarádům. Podle statistik tvoří u běžného nefiremního zákazníka zhruba osmdesát procent výše účtu volání na čtyři až pět čísel.

Za paušál neomezeně

Tarify a tarifní zvýhodnění jsou v těchto případech postaveny na jednoduchém principu – zaplatíte určitý paušál a pak můžete být s vybranými lidmi v kontaktu, jak často jen chcete. Existují v podstatě dvě varianty. Buď si ke svému paušálu připlatíte za tarifní zvýhodnění, nebo si pořídíte speciální tarif. Obě varianty mají své plusy i minusy.

Speciální tarif je vhodný pro ty, kteří volají téměř výhradně na vybraná čísla a hovorů jiným směrem mají minimum. Pro ně je výhodou nižší cena a volání mimo skupinu je tolik nezajímá.

Neomezeně není zadarmo Zdarma totiž vlastně zdarma není. Ve skutečnosti si samozřejmě veškeré volání a zprávy k vybraným přátelům předplatíte paušálem. Pokud se tedy pro některé ze zvýhodnění rozhodnete, zvažte, jestli pravidelně každý měsíc provoláte více, než činí paušál.

Pro aktivnější uživatele mobilů je možná vhodnější cesta tarifního zvýhodnění. Pak si totiž mohou vybrat vhodný měsíční tarif podle momentálních potřeb a připlatit si za volné volání ve skupině. Celková cena je pak sice o něco vyšší, ale zase mohou volat relativně výhodně i mimo zvolenou skupinu.

Trend podobných zvýhodnění odstartoval Vodafone, nyní přebral iniciativu T-Mobile. Ten nabízí hned několik tarifů i tarifních zvýhodnění. Vodafone zase nedávno představil variantu Kamarádů, umožňující přidat čísla z jiné než vlastní sítě. Stranou zůstává jen O2, která sází spíše na klasické tarify. U:fon nabízí naopak volání na všechna čísla ve své síti zdarma automaticky.

Navíc dejte pozor na jednu drobnost, většina tarifů je dnes kreditních, takže měsíční paušál si jakoby provoláte v rámci kreditu. Ale například u skupiny tarifů Přátelé platíte paušál za volání ve skupině a další hovory se automaticky načítají nad rámec tohoto paušálu.

T-Mobile má "moji pětku"

Z tarifní nabídky T-Mobile trochu ční tarif Bav se, určený pro mladé do 26 let. I konkurence přiznává, že na takový tarif se reaguje poměrně špatně. Kromě klasické varianty nabízí operátor i verzi Bav se Mých5. Ten umožňuje vybrat si pět čísel v libovolné české mobilní síti a na tato čísla posílat SMS zdarma. Na vybraných pět čísel přitom můžete volat za 2,90 Kč. Není to sice za nulu jako u některých jiných tarifů a zvýhodnění, ale pořád je to zajímavá cena. Navíc SMS na všechna ostatní čísla stojí jen korunu a volání 4,90 Kč. To při paušálu 99 Kč měsíčně není k zahození.

Bav se Mých5 Mých 5 Měsíční paušál 99 Kč 416,50 Kredit 0 Kč 416,50 / 499,90 (HIT) Volání - skupina 2,90 Kč 2,99 Kč Volání - mimo skupinu 4,90 Kč 6,55 Kč SMS - skupina 0 Kč 0,60 Kč SMS - mimo skupinu 1 Kč 1,79 Kč MMS 5,95 Kč 5,95 Kč

Pokud jste starší, máte k dispozici tarif Mých5. Ten ale zase tak výhodný není, především volání a SMS v rámci skupiny normálně platíte. Cena je sice poměrně výhodná – 2,99 Kč za minutu volání a 0,60 Kč za SMS, jenže všechny hovory směřující mimo skupinu stojí 6,55 Kč a SMS 1,79 Kč. To při paušálu 416,50 Kč není žádná láce a zřejmě bude lepší sáhnout po nějaké variantě Přátel. Na druhou stranu, Mých5 je kreditní tarif, takže nemusíte provolat nic nad rámec paušálu.

Přátelé od T-Mobile

Různé verze tarifů Přátele od T-Mobile se zase tolik neliší od Mých5. I v tomto případě si musíte zvolit pět čísel, na která můžete volat a posílat SMS v rámci paušálu. Jednotlivé varianty se liší výškou paušálu a pak samozřejmě i cenami za volání mimo skupinu. Na rozdíl od Vodafone stojí za pozornost, že se jedná o tarify, nejde tedy o příplatek k tarifu jako u Kamarádů. Navíc máte k dispozici o jedno číslo více.

Základem nabídky jsou Přátelé v síti, v tomto případě za relativně nízký měsíční paušál 300 Kč získáte neomezené volání na vybraná čísla v síti T-Mobile. Volání mimo skupinu přijde na 4,90 Kč, SMS na 1,20 Kč. Nastavení a změna čísla v pětici jednou měsíčně je zdarma. Pokud mimo skupinu voláte častěji, vyplatí se sáhnout po plus verzi tohoto tarifu. Ta obnáší paušál vyšší o 200 Kč, ale zároveň na každé minutě volání mimo skupinu ušetříte 2 Kč. To znamená, že tato varianta se vyplatí při 100 provolaných minutách mimo skupinu měsíčně.

Přátelé v síti Přátelé v síti+ Přátelé síť nesíť+ Měsíční paušál 300 Kč 500 Kč 750 Kč Kredit 60 Kč (jen HIT) 100 Kč (jen HIT) 150 Kč (jen HIT) Volání - skupina 0 Kč 0 Kč 0 Kč Volání - mimo skupinu 4,90 Kč 2,90 Kč 1,90 Kč SMS - skupina 0 Kč 0 Kč 0 Kč SMS - mimo skupinu 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč MMS 4,90 Kč 4,90 Kč 4,90 Kč

Pokud připlatíte dalších 150 korun, můžete získat jeden z nejvýhodnějších tarifů na trhu – Přátelé síť nesíť+. S ním získáte neomezené volání v rámci paušálu na pět čísel v libovolné české mobilní síti. Na stejná čísla lze zdarma posílat i SMS. Navíc minuta volání mimo skupinu stojí pouhou 1,90 Kč. To je dobrá cena i v porovnání s běžnými tarify. A mimochodem, v porovnání s Přáteli v síti se tahle varianta vyplatí už při provolání nějakých 150 minut měsíčně (něco přes dvě hodiny) mimo skupinu.

Vodafone sází na kamarády

Vodafone své skupinové zvýhodnění nazval Kamarádi. Nedávno přibyla ještě varianta Kamarádi ze všech sítí, která umožňuje přidat si do skupiny jiná čísla než ta ze sítě Vodafone. V podstatě se tak jedná o konkurenci varianty Přátelé síť nesíť+. Na rozdíl od ní jde ale u Vodafone o tarifní zvýhodnění, takže k měsíčnímu paušálu za Kamarády je třeba přičíst i klasický paušál za volání, nejméně tedy 119 Kč za nejnižší tarif červených.

Kamarádi mají v obou variantách výhodu, že můžete zvolit počet čísel, na která chcete volat, v rámci paušálu. U T-Mobile je jich pět a víc nenaděláte, u Vodafone můžete zvolit jedno až čtyři čísla. Samozřejmě tak platí, že menší počet čísel znamená menší paušál. To se může hodit pro ty, co mají kamarádů méně, anebo chtějí hodně volat jen svému milému či milé. Pak si mohou pořídit Kamarády v kombinaci s Nabito 119 za 249 Kč. Zmíněných 119 korun mají jako kredit na volání ostatním.

Kamarádi Kamarádi ze všech sítí Volání - skupina 0 Kč Volání - mimo skupinu dle tarifu (3-6 Kč) SMS - skupina 0 Kč SMS - mimo skupinu 1 Kč Paušál dle tarifu (119 Kč - 2 100 Kč) + 1 číslo 175 Kč 375 Kč 2 čísla 225 Kč 425 Kč 3 čísla 260 Kč 460 Kč 4 čísla 285 Kč 485 Kč

Cena za zvýhodnění Kamarádi se pohybuje od zmíněných 175 Kč za jedno číslo přes 225 Kč (2) a 260 Kč (3) až po 285 Kč za čtyři čísla. V případě, že ne všichni vaši kamarádi mají Vodafone, začínají ceny na 375 Kč za jedno číslo, jdou přes 425 Kč (2), 460 Kč (3) a končí u 485 korun za celou čtveřici. V kombinaci s Nabito 119 tak činí maximální cena 604 korun. To je skoro o 150 korun méně než u T-Mobile. Má to ale háček. U tarifu Přátelé síť nesíť+ stojí minuta volání mimo skupinu 1,90 Kč, u Nabito 119 6 korun, tedy zhruba třikrát více.

Na cenu 1,90 Kč za minutu volání se s Vodafone nelze dostat ani u nejvyššího tarifu Nabito 2100. I tam přijde minuta volání na 3 Kč, tedy o 1,10 Kč více než u T-Mobile. Přitom paušál už by byl 2 585 korun. Platí ale, jak už několikrát padlo, že u Nabito 119 se hovory odečítají z kreditu, u Přátel platíte cenu za hovor navíc k paušálu. U Nabito 119 máte předplaceno zhruba 20 minut volání. Teoreticky tedy můžete provolat 20 minut v rámci kreditu a dalších 5 minut, než zaplatíte 150 korun, o které jsou Přátelé síť nesíť+ dražší. Teprve potom začne hrát rozdíl nižší minutová cena u T-Mobile.

U:fon vlastní síť neřeší

Nejmladší operátor U:fon se vydal jinou cestou a nabídl volání v rámci vlastní sítě zdarma pro všechny své tarify. Zajímavé je, že za vlastní síť považuje jak klasické mobilní telefony ve své síti, tak své bezdrátové pevné linky. Neomezené volání si tak lze u něj pořídit už za 100 Kč měsíčně. Ten, s kým si budete volat, bude muset mít také U:fona. Navíc, podobně jako u Přátel, i v tomto případě budete platit všechny hovory mimo síť U:fon nad rámec paušálu.

Za 100 Za 350 Za 400 Duo (dvě čísla) Za 600 DATAFON Měsíční paušál 100 Kč 350 Kč 400 Kč 600 Kč Kredit 0 Kč 60 minut 0 60 minut Volání - skupina 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Volání - mimo skupinu 4,50 Kč 3,50 Kč 3,50 Kč 3,50 Kč SMS - skupina 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč SMS - mimo skupinu 1,19 Kč 1,19 Kč 1,19 Kč 1,19 Kč

Možná více se proto vyplatí buď varianta s tarifem Za 350, která obsahuje už 60 minut volání do ostatních sítí v Česku, případně tarif Za 400 DUO, který už obsahuje dvě telefonní čísla a nabízí možnost získat telefon již od koruny.

U O2 stačí mít kamarády v síti

Telefónica O2 žádné podobné zvýhodnění nenabízí. Na druhou stranu, volání ve vlastní síti mimo špičku v rámci paušálu je k dispozici u tarifu Neon L za 650 Kč měsíčně, za paušál zahrnující všechna volání v síti O2 – tedy Neon XL pak zaplatíte 2 000 Kč. Ve všech případech ale budete platit za SMS, a to dokonce 1,50 Kč, což patří k vyšším sazbám na trhu. Zajímavou variantou pak může být O2 Navzájem, který lze získat k O2 TV nebo O2 Internet jako doplňkovou službu zdarma. Na zvolených číslech musí být ale některý z vybraných tarifů.

Pro rodinu jiné podmínky

Operátoři nabízejí také rodinné balíčky. Na ty se však vztahují trochu jiná pravidla, protože v případě rodiny mohou být všechna čísla na jednom účtu. Pak může například T-Mobile nabídnout volání zdarma nejen jedním směrem, ale mezi všemi členy skupiny. O2 zase umožní zapojit i pevnou linku. Rodinným tarifům se proto budeme věnovat samostatně.