Usáma bin Ládin se bál mobilů. Komunikoval postaru, přes kurýry

, aktualizováno

Nejhledanější terorista světa Usáma bin Ládin byl zabit. Na světových serverech se spekuluje i o důvodech, proč to trvalo tak dlouho. Jedním z možných důvodů by mohlo být i to, že šéf teroristické organizace al-Káida byl velmi obezřetný při používání mobilních telefonů.