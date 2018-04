USA: Sony je dvojkou PDA trhu - iPaqy řada 3900 - a další aktuality

Presenter To Go - už i SD!

Na jiném místě tohoto vydání se dočtete o prezentační zařízení Presenter To Go dosud dostupné pro CF karty a SpringBoardy. To ale již dnes neplatí -. firma Margi oznámila, že v červnu vydá novou verzi, tentokrát pro SD karty - stát bude kolem $200. Vydání prezentačního zařízení pro "universal" slot nových Palmů oznámila v pátek i firma Portsmith.

USA: Sony předstihla Hansdpring

Japonská firma Sony dle NPD Intellect v handheldových retailových prodejích v USA poprvé předstihla Handspring a uhnízdila se čerstvě na tomto trhu na pozici PDA "dvojky". Stalo se tak už březnu, kdy podle výzkumné agentury obsadila firmy Sony 15,4% trhu (o měsíc předtím 16%). zatímco Handspring klesl na 14,5% (po únorových 18,9%).

Palm Inc. měl v březnu 54,3% trhu (po únorových 45,7%), což znamená, že PalmOS platforma zaznamenala minimálně 85% podíl na retailovém trhu handheldů v USA.

iPaqy - nová řada 3900?

Podle izraelského Yedioth Ahronot´s připravuje firma HP dva nové iPaqy, které by chtěla představit ještě do konce června. iPaq 3950 a 3970. Mají prý podobný design jako řada 3800, ale jejich srdcem již je XScale 400 MHz procesor, mají vylepšenou obrazovku a SD slot se standardní podporou SDIO. 3970 by měla navíc podporovat Bluetooth. HP prý chystá i bezdrátový iPaq s podobnými charakteristikami jako nedávno zrušená Jornada 920...

myWorkbench 2.7 - podpora barev!

Taky máte rádi souborový manažer myWorkbench. jen vám vadily ty nečitelné barvy? Tak od včerejška to již neplatí - firma Toysoft Development vydala novou verzi 2.7, kde si již můžete barvy uživatelsky zcela přizpůsobit.

PocketFritz - Chess Genius - trošku nezvyklá šachová partie...

Celkem šest šachových partií nechali spolu sehrát programy PocketFritz a Chess Genius na ruském serveru Handy.Ru. Na URL najdete i jejich zajímavý popis.

A výsledek malého zápasu? 5:1 pro PocketFritz! Inu - jak by taky ne, PocketFritz je dvakrát dražší ($49,50), než jeho protivník ($25) :-))