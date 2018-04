USA - miliardy dolarů za placený obsah

Dva američtí operátoři Verizon Wireless a Sprint oznámili, že jejich příjem ze stahování her a vyzváněcích melodií dosáhne letos na hranici 1 miliardy dolarů.

Podle vyjádření Sprintu jejich příjem z datových služeb letos vzrost o 33 %, ale největší oblibě se mezi novými službami těší mobilní hry. Za první čtvrtletí tohoto roku zákazníci Sprintu koupili 3,5 milionu her v cenovém rozmezí $3 až $15. Za celý minulý rok se jich přitom prodalo pouze 5 milionů.

Verizon Wireless používá pro prodej vyzváněcích melodií, her a business aplikací službu Get It Now. Ta je založená na technologii Brew od společnosti Qualcomm (mimo jiné vlastník některých klíčových patentů na CDMA). Za první čtvrtletí tohoto roku zaznamenala společnost Verizon 34 milionů transakcí prostřednictvím Get It Now, což odpovídá objemu za celý minulý rok.

Zdroj: ZD Net