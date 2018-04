USA má další skandál s odposlechy. FBI ilegálně nahrávala tisíce telefonátů

Ilegální nahrávky telefonátů byly podle deníku pořízeny mezi lety 2002 a 2006. FBI odůvodňovala sledování těchto hovorů vymyšlenými teroristickými hrozbami. Podrobnou zprávu o celé záležitosti zveřejní inspektor amerického ministerstva spravedlnosti ještě během ledna.

Agenti tím porušili Zákon o soukromí elektronické komunikace. Povolení nahrávat telefonáty jim podle deníku dávali pracovníci na úrovni samotných zástupců ředitele. Generální ředitel FBI se o celé situaci dozvěděl prý až na přelomu roku 2006 a 2007.

Do 11.září 2001 potřebovali agenti FBI k odposlechům zvláštní soudní povolení. S novým protiteroristickým zákonem, který po útoku na budovy Dvojčat v New Yorku vešel v platnost, jim stačilo i svolení níže postavených úředníků. Soud tak mohli hravě obejít.

Mezi odposlouchávanými byli údajně i novináři. Není to přitom poprvé, kdy FBI nahrávala hovory známých reportérů. Před dvěma lety ředitel FBI Robert Mueller přiznal a vyjádřil politování nad tím, že jeho úřad uchovával v roce 2004 bez opodstatnění nahrávky telefonátů několika reportérů deníku The Washington Post a The New York Times.

Svolení odposlouchávat novináře přitom musí dát podle amerického zákona sám ministr spravedlnosti.

"FBI má závazek ochraňovat zpravodajská média v souladu s prvním dodatkem ústavy a stanovami ministerstva spravedlnosti. Velice litujeme, že k něčemu takovému došlo," napsala tehdy šéfredaktoroviThe New York Times Valerie Caproni z právního oddělení FBI.

Na celý případ upozornil deník The Washington Post. Informace publikoval na základě tajných rozhovorů s pracovníky FBI a e-mailové komunikace s úředníky ministerstva spravedlnosti.