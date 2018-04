USA chystají komerční využití telefonu pro určení místa pohybu

Američtí operátoři mobilních telefonů chystají do roku 2005 masové nasazení takového softwarového vybavení přístrojů, které umožní nahlášení místa, kde se právě nachází jeho uživatel. O poloze uživatele bude mobilní telefon informovat ovšem jen tehdy, když si to zákazník bude přát nebo podle toho a do té míry, jak si nastaví příslušné softwarové vybavení.

Ze zákona musejí telekomunikační společnosti povinně zjišťovat pouze polohu člověka, který volá tísňovou policejní linku, ale jen málo společností nabízí tuto službu komerčně. To se má zanedlouho změnit, protože operátoři vytušili její vysoký marketingový potenciál.

Jak píše americký tisk, manažeři budou moci sledovat pohyb podřízených s přesností několika set metrů, nebo na telefonní displej vyskočí nabídky restaurací či taxislužby v místě, kterým uživatel právě prochází. "Marketingové společnosti jsou u vytržení z vyhlídky, že budou zasílat e-kupony se slevami," citoval tisk Jasona Catletta, zakladatele a prezidenta společnosti Junkbuster Corporation, která pomáhá zákazníkům s ochranou soukromí.

Většina mobilních telefonů však zatím není vybavena programem pro udávání polohy a telekomunikační společnosti ani podobný software masově nepoužívají. Ti zákazníci, kteří ho mají, jsou odkázáni jen na dvě alternativy - buď oznamování polohy zapnou, nebo vypnou. O složitější konfiguraci nelze hovořit. Ale právě osobní nastavování programu má být tou třešničkou, která naláká na službu - jistě dobře zpoplatněnou - miliony zákazníků.

Software nese předběžný název Privacy-Conscious Personalization, což v hrubém překladu zní asi jako nastavení citlivé k zachování vlastního soukromí. Podle odborníků bude fungovat tak, že uživatel zadá v menu telefonu, kdy, kde a komu lze jeho polohu oznamovat. Nastavení preferencí bude moci udělat i na webové stránce společnosti. Pokud se někdo na polohu uživatele dotáže, projde dotaz filtrem preferencí a bude zodpovězen, nebo odmítnut.

Jako příklad podle tisku poslouží zaměstnanci, kteří často cestují a vedoucí budou moci zjišťovat místo, kde se nacházejí, pouze od v pracovní době. Někteří zákazníci si budou přát, aby hlásili svoji polohu přátelé, když se k nim dostanou do vzdálenosti například dvou kilometrů. Neméně zajímavé bude, jak telefonem budou moci sledovat vzájemný pohyb manželé nebo nesezdaní partneři.

Technická stránka věci je již vyřešena. Umístění sleduje Globální polohovací systém (GPS) nebo ho provádějí méně přesně pozemní vysílací věže, které polohu zaměřují ze tří bodů. Podle vládního nařízení pro tísňové policejní volání musejí být společnosti schopné zjistit polohu třetiny uživatelů při použití systému GPS s přesností 50 metrů a při použití pozemního zaměřování z vysílacích věží do vzdálenosti 100 metrů