Urazil thajského krále v soukromé SMS. Půjde sedět na dvacet let

Jednašedesátiletý Ampon Tangnoppakul by měl jít do vězení za to, že údajně odeslal druhé soukromé osobě čtyři krátké textové zprávy, napadající krále země, Informoval server bbc.co.uk.

Obsah zpráv přitom není známý a údajně se u soudu vůbec neprobíral. Problém byl zřejmě v tom, že příjemcem zprávy byl úředník, pracující pro tehdejšího předsedu vlády.

Právník muže ovšem tvrdí, že v době, kdy měly být kompromitující zprávy odeslány, byl mužův telefon v opravě. V Thajsku platí zákon, který zakazuje jakkoliv nedobře mluvit o thajské královské rodině, a to dokonce i v soukromé komunikaci. Počet lidí, kteří byli za takové chování potrestáni, podle serveru intomobile.com přibývá.