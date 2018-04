Upravte obrazovku Dnes, vyzkoušejte audio přehrávač a kontrolujte své domácí výlohy - vše zdarma

ThemeGenCE 2.0

Kategorie: Úpravy Today

Platforma: PC



Dnešní přehled začneme velmi povedeným nástrojem k tvorbě témat pro obrazovku vašeho Pocket PC. Po stažení ZIP archivu nenásleduje žádná instalace, program je možno obratem na PC spustit a začít s úpravou obrazovky Dnes.



Jediné, co potřebujete, je mít na disku obrázek (formátu JPG, PNG, BMP, ICO,…), který byste rádi vídali na displeji svého zařízení a úpravy mohou začít. Nástroj nabízí i šestici předdefinovaných skinů.

Program podporuje vedle nejběžnějšího QVGA rozlišení také VGA, své téma si na něm mohou stvořit i majitelé zařízení se čtvercovými displeji. Počínaje verzí 1.9 se počítá i s Windows Mobile 5.0, a co víc – program spustíte i na PC s Windows Vista. Na oficiálních stránkách produktu může začínajícím uživatelům velmi usnadnit život povedený tutoriál.

Stahujte zde





WinVibe

Kategorie: Multimedia

Platforma: Pocket PC



Nedávno vyšel také zajímavý audio přehrávač s názvem WinVibe, který je optimalizován pro všechna Pocket PC běžící na systému Windows Mobile 2003 a vyšším (plná podpora VGA rozlišení je samozřejmostí). Vzhled programu nelze hodnotit jinak než kladně – rozhraní je přehledné, s dostatečně velkými funkčními klávesami a ovladačem hlasitosti.´

Kromě názvu skladby a interpreta (podpora ID3 tagů) najdeme na displeji také údaj o bitratu, poměrně velká plocha je pak vyhrazena pro ekvalizér. Z dalších funkcí je v nabídce regulace rychlosti přehrávání, různé zvukové efekty (surround, echo). V nastavení lze dále měnit třeba systémový font (typ písma, velikost, formát) či zde lze namapovat funkční klávesy.

WinVibe si poradí se songy ve formátu MP3, OGG, WMA a WAV, je schopen dále načíst hotové playlisty WPL předtím vytvořené na PC. Trochu zamrzí vyšší hardwarová náročnost – na zařízení s procesorem TI OMAP na 200 MHz byl program chvílemi velmi líný.



Alternativa: TCPMP, GS Player

Stahujte zde



MView

Kategorie: Výukové

Platforma: Pocket PC

Na řadu přichází zajímavý počin, jehož autorem je Daniel Kaminski a uniknout by neměl zejména studentům chemických oborů a uživatelům, kteří přicházejí s problematikou chemie do styku den co den.

Nová verze nabízí 3D modely více než dvou set atomů, při zobrazení lze přitom scénu rotovat kolem libovolné osy. MView přečte obrázky ve formátu SUR, BUL, XYZ, PDB a ENT a je určen pro všechna Pocket PC na systému Pocket PC 2002 nebo WM 2003. Na zařízení s Windows Mobile 5.0 je aplikace velmi nestálá a při pokusu o zobrazení (otevření) libovolného modelu bohužel padá.



Stahujte zde





Home Expense

Kategorie: Finance

Výrobce: PDAGear

Platforma: Pocket PC



Home Expense je poměrně jednoduchý program, díky kterému můžete mít snadno pod kontrolou veškeré investice spojené s bydlením. Oproti jiným obdobným programům je ale tento kousek velmi jednoduchý, to ovšem na druhou stranu znamená, že nenabízí tak široké možnosti a služby.

Na základní obrazovce lze přidávat nové výlohy, každou přitom datujete, uvádíte účel platby, její výši a skutečnost, zda jste již částku uhradili. Měnu není nutné manuálně nastavovat, program si totiž sáhne do Regionálního nastavení přístroje a měnu pak automaticky nastaví. Master List uvádí podrobnější seznam výloh a továrně je rozdělen do tří kategorií (standardně nábytek, údržba a renovace) a u každé kategorie je uvedeno několik položek.

Položky i kategorie je možno dále editovat, přidávat i mazat. Zadané platby za jednotlivé kusy nábytku, či opravy lze navíc importovat do základního listu. Program spustíte na snad každém Pocket PC, podporovány jsou i Windows Mobile 5.0 a Landscape režim.



Stahujte zde



NotifyMe!

Kategorie: Systémové

Platforma: Pocket PC

Instalace: 85 kB



Zdaleka ne všechny Pocket PC mají paměťový slot chráněný krytkou. Tento nedostatek někdy může vést k nechtěnému vysunutí paměťové karty. To platí především u těch modelů, kdy je slot vybaven pružinkou, která vyjmutí karty ještě usnadní.

Tento týden se na internetu objevila zajímavá aplikace, která na případné vysunutí karty upozorní. Při prvním spuštění programu je možno upravit i vyskakující hlášku a nastavit několik dalších předvoleb.



Stahujte zde(je nutná registrace na fóru xda developers)