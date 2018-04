Úprava registrů - další možnosti

Tentokrat sa jedna a zmenu velkosti ScrollBARU (supatka, posuvnika atd., kazdy to vola inac). Mate moznost nastavit aj vertikalne, aj horizontalne velkosti. Spravnou upravou docielite, ze sipky, vsade kde sa vyskytuju scrollbary bude vacsie, resp. aktyvne tlacitko bude vacsie, alebo mensie, podla toho, co Vam viac vyhovuje (ci ste slabo zraky, alebo bystrozraky). Na zaklade sirky tohoto sipkoveho tlacita sa Vam zmeni aj sirka samotneho scrollbaru, cim mozete usetrit cca 2mm pracovnej plochy z dola aj z boku. Ako vidite, v podstate je to bezvyznamne, pretoze zakladne nastavenie je take akurat, ale ako som uz pisal, dolezite je to z hladiska moznosti to vobec upravit. Popis: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\GWE] nazvy premennych: cyHScr - velkost v osi y horizontalneho scrollbaru

cxHScr - velkost v osi x horizontalneho scrollbaru

cyVScr - velkost v osi y vertikalneho scrollbaru

cxVScr - velkost v osi x vertikalneho scrollbaru Velkost je udavana v pixeloch a nezabudnite ju zadavat v decimal (desiatkova sustava) a nie v hexadecimal (sestnastkova sustava) Pri zadani velkych rozmerov (uz okolo 50pixelov) sa moze stat, ze tam, kde predtym boli pekne scrollbary budu len dve velke plochy. Scrollbary nie su vsak len posuvatka, ale napr. aj vo worde pri zmene velkosti fontu je srollbar a este na mnohych inych miestach. Zakladne nastavenie je 20pixelov. V pripade, ze tuto hodnotu nebudete chciet uz menit, resp. bude Vam tak, ako mne stacit zakladne nastavenie, staci tieto premenne vymazat. A nakoniec upozornenie, ze kazda zmena v registri sa prejavy az po resete. Na upravu registra doporucujem napr. Tascal RegEDIT. Program, na zaklade ktoreho som to zistil najdete na http://www.ltc.com. S jeho pomocou je este mozne pohodlne zapnuk a vypnut Animate a zmenit nazov kosa (recycled bin)