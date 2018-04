Uplynulý víkend byl vcelku příjemný, což se nepodaří vždy. Vlastně si ani nevzpomínám, že by se v jeho průběhu objevil nějaký stín na náladě. Když si tak na uplynulé dva dny vzpomenu, musím sobě i vám doporučit to, co jsem dělal v valnou část neděle. Prostě jsem se válel a válel. Jednou za čas je taková válecí kůra jednoznačně prospěšná! Zkuste to příští víkend, pokud mi nevěříte.