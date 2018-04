Úplně nový Android Ice Cream Sandwich se ukazuje, zatím neoficiálně

První screenshoty operačního systému Android Ice Cream Sandwich se začaly ukazovat už zhruba před měsícem, možná i o něco dříve. Tehdy ale šlo o poměrně rané verze systému.

A protože se měl systém oficiálně představit v úterý 11. října, pojďme si vzhledem k odložené premiéře zrekapitulovat, co o novince víme. Řadu detailů prozrazují především nedávno zveřejněná videa a také několik screenshotů systému.

Z nich je především vidět upravená a vylepšená grafika systému. Ice Cream Sandwich, který podle všeho ponese označení Android 4.0, se po grafické stránce více přiblížil dosavadní tabletové větvi Honeycomb 3.x.

Právě smartphoní a tabletovou verzi má novinka opět spojit do jedné větve, což usnadní práci především vývojářům. Obě varianty se budou nadále trochu odlišovat, ale kdesi "uvnitř" systému mezi nimi půjde přepínat. To má usnadnit i vývoj různých hybridních zařízení, například smartphonů s dokovací stanicí.

Zatímco tabletová verze zůstane asi hodně podobná stávajícímu provedení Honeycomb, u varianty pro chytré telefony dojde k řadě změn. Silnější přístroje by měly ještě více využívat různé grafické prvky včetně průhlednosti.

Google také novou verzi systému uzpůsobuje tak, aby byla ovladatelná zcela bez hardwarových tlačítek. I když první Android 4.0 telefon, Samsung Nexus Prime, který se má představit zároveň s novým systémem, tlačítka mít bude.

Na úvodní obrazovce nové verze systému tak najdeme, krom zkratky pro otevření menu, i ikony čtyř oblíbených aplikací. Po vzoru tabletové verze pak budou v horních rozích dostupné hlasové ovládání a vyhledávání.

V menu Google vyměnil skrolování seznamem aplikací za listování do stran, opět se přitom můžeme těšit na nové propracované animace (které řada uživatelů raději hned vypne).

Nová bude také odemykací obrazovka: pro odemčení bude stačit odtáhnout ikonu zámku z naznačeného kruhu. Na jeho okraji se mohou nacházet ikony pro spuštění oblíbených aplikací. Standardně je tu vypnutí zvuků telefonu a zkratka k fotoaparátu. Jeho prostředí je mimochodem také nové a ukazuje obecný trend u 4.0: více grafických prvků, voleb a aplikací se otevírá vlastně jenom v jakémsi okně se stále viditelným pozadím.

Z tabletu je také převzato přepínání mezi běžícími aplikacemi. Namísto seznamu ikon se ukazují ve svislém pásu náhledy programů.

Daleko propracovanější budou také různé widgety. Namísto obyčejných notifikačních a ovládacích prvků to daleko častěji budou opravdu celé fungující prográmky, které nebudou fungovat jenom jako zkratky do "dospělých" aplikací. U widgetů by také měla jít snáze měnit jejich velikost.

Velkou novinkou v Androidu Ice Cream Sandwich by také mělo být pokročilé rozpoznávání obrazu: především rozpoznávání obličeje jakožto bezpečnostní prvek.

Mezi ty méně viditelné novinky má patřit například v systému zabudovaná podpora USB rozhraní. Především k tabletům tak půjde připojovat běžné periferie jako myši nebo klávesnice. Vývojáři dostanou nové nástroje, které jim pomohou snadno optimalizovat aplikace pro různá rozlišení i různé velikosti displeje.

S novou verzí systému od Google také přichází nová politika aktualizací. Google se snaží tlačit výrobce k tomu, aby vydávali aktualizace na novou verzi systému i 18 měsíců po uvedení daného modelu. To znamená, že většina letošních modelů by měla dostat aktualizaci na nejnovější verzi systému – pokud to tedy hardwarové parametry dovolí.

Právě hardwarové požadavky nové verze androidu zatím zůstávají zahaleny tajemstvím. Jisté je, že dnešní špičkové dvoujádrové i jednojádrové smartphony s gigahertzovými procesory budou na systém dostatečně silné.

Detaily o systému se dozvíme brzy. Proslýchá se, že premiéra byla odložena pouze v řádech týdnů, tedy na dobu, kdy se nebudou titulky o novém androidu na stránkách magazínů setkávat s titulky o Stevu Jobsovi.