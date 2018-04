Úplně nový Android 2.3 Gingerbread má spoustou vylepšení. Prohlédněte si ho

Společně s představením nového telefonu Google Nexus S začátkem prosince, předvedl Google rovněž novou verzi svého operačního systému pro mobilní telefony a tablety. Změnil se vzhled uživatelského rozhraní, laděného do temnějších barev, a zásadní proměny se dočkala klávesnice. Je daleko uživatelsky přívětivější a ke spoustě znaků se dostanete bez zbytečného přepínání do jiných režimů. - čtěte: Nový Google Nexus S od Samsungu je tady. Má prohnutý displej

Zlepšení se dočkal samotný výkon systému a veškeré náročnější aplikace by měly běžet plynuleji. Na vyšší verzi povýšil rovněž Dalvik Virtual Machine, který se podobně jako známější Java Virtual Machine na stolních operačních systémech stará o spouštění a správu běžících aplikací. Přibyla podpora pro SIP, což je protokol pro VoIP, a NFC (Near Field Communication) sloužící pro bezdrátovou komunikaci s okolními zařízeními.

Proměna do černé



Pokud pomineme nejrůznější uživatelské nástavby od výrobců (HTC Sense apod.), kombinoval operační systém Android vždy bílou pro kontextové nabídky či notifikační řádek s černou barvou, která byla dominantní pro veškerá menu. Situace se obrací a černá pohltila i poslední ostrůvky bílé a přebarvení do temnějšího odstínu se dočkal horní stavový panel, notifikační obrazovka a kontextová menu. Ta jsou dokonce průhledná a neztrácíte tak přehled, co se děje v právě zobrazeném okně.

Černá v systému tentokráte převládá. Nově ztvárněné jsou i kontextová menu

Důvodem, kromě určitého estetického hlediska, bude nejspíše přechod mnoha telefonů s Androidem na (Super) AMOLED displeje, kdy je při zobrazení černé barvy odběr energie daleko menší.

Vylepšení klávesnice



Zásadní změny se dočkala rovněž QWERTY klávesnice a jednotlivá tlačítka jsou od sebe výrazněji oddělená a mezery mezi nimi jsou zvětšené, což by mohlo znamenat menší počet překlepů. V horním řádku, kde je běžně zobrazena nápověda z prediktivního slovníku, se při psaní mezery, či dokončení psaní slova, ukáže několik interpunkčních znamének. Predikce slov využívá dříve napsaná slova a je možné vybírat text pomocí dvou samostatných kurzorů.

Nový vzhled klávesnice a několik drobných úprav pro příjemnější používání.

Výhodou je rovněž přístup k některým speciálním znakům bez nutnosti přepínat klávesnici do jiného režimu. K číslicím se dostanete rychleji, když pouze déle podržíte některé z písmenek v horní řádce klávesnice. Je to kompromis a vývojáři se rozhodli nepřidávat další řádek ke klávesnici na úkor zmenšení obsahu v zobrazovaném okně.

Změny se samozřejmě dotkly rovněž internetového prohlížeče.

Drobnou změnou prošly klávesy vedle mezerníku jako je čárka či tečka, u nichž tři malé tečky značí přístup k dalším interpunkčním znaménkům. Tato funkce byla již dostupná v předchozích verzích androidu, ale mnoho uživatelů o ní ani nevědělo. Změnila se rovněž paleta nabízených znaků v těchto menu.

Řízení spotřeby na úrovni



Správce aplikací jako aplikace třetí strany se stává s novou verzí Android OS skoro zbytečností. V kontextovém menu na hlavní obrazovce přibyla totiž záložka pro přístup přímo ke spuštěným aplikacím a službám. Nabídka byla rovněž dostupná ve starších verzích, ale muselo se k ní přistupovat krkolomně přes položku v nastavení.

Přehledné informace o spuštěných aplikacích a službách.

V tomto správci aplikací přibyly další informace o spuštěných aplikacích (doba běhu, velikost) a navíc se zobrazuje v proužku celkové využití paměti RAM. Ve stejné nabídce máte rovněž přehled o nainstalovaných programech v paměti telefonu či na kartě se stavovou lištou informující o volné paměti. Nároční uživatelé si mohou vynést některé informace o spotřebě energie do názorného grafu.

Několik nových nabídek a položek v Ginderbreadu včetně grafu spotřeby.

Na jednom místě máte přehled o všech stažených souborech. Download manager kromě základních aplikací jako je e-mail, prohlížeč apod. zobrazuje informace o stažených souborech aplikacemi třetích stran.

Drobky pro vývojáře a budoucí vývoj



Spíše telegraficky zmíníme vylepšení, kterých si všimnou spíš vývojáři, nebo jsou hudbou budoucnosti, na níž si ještě pár let budeme muset počkat. Android 2.3 kupříkladu nativně podporuje technologii NFC a právě Google Nexus S se stane nejspíš prvním telefonem s NFC a OS Android na trhu. Tuto technologii jsme již několikrát představovali a dodáme, že kromě komunikace s okolními spotřebiči budete moci telefony s NFC využívat jako elektronickou peněženku či jízdenku v autobusu.

Dobrou zprávou je rovněž přidání protokolu SIP pro VoIP telefonování, který mohou využívat kupříkladu aplikace třetích stran. Vylepšeno bylo samozřejmě jádro systému, Dalvik Virtual Machine, garbage collector apod. Gingerbread přináší nový multimediální framework s podporou formátů VP8 a WebM, které se používají především pro přehrávání videí v HTML5. Nyní je rovněž možné přepínat v nastavení fotoaparátu mezi čelní a zadní optikou.

Gingerbread je skok kupředu

Android 2.3 není natolik přelomovou verzí tohoto OS a na daleko výraznější vylepšení si budeme muset počkat nejspíše do verze 3.0, která by mimo jiné měla přinést zejména "oficiální" podporu pro tablety a přizpůsobení systému pro displeje s velkou úhlopříčkou. Do světa by měla být uvolněna v průběhu příštího roku.

Největší přínos Gingerbreadu spočívá v tom, že se snaží přinést funkce, které známe z uživatelských rozhraní jako je kupříkladu HTC Sence do základního rozhraní systému. Uživatelé jsou tak méně omezeni při výběru zařízení a HTC se opět musí více snažit při přinášení inovací. Jak rychle se Android 2.3 dostane do starých a nových zařízení, závisí v tomto okamžiku již pouze na výrobcích.