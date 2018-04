Úplná ochrana před zářením: dvoudílný Greenphone e688

Hongkongská firma Group Sense si s problémem elektromagnetických vln, které vyzařují mobilní telefony, poradila netradičně: její telefon Greenphone e688 se skládá ze dvou částí. Ve sluchátku (tzv. eFone) je pouze displej a klávesnice. Vysílač mobilního telefonu je umístěn v obdélníkové krabičce (tzv. eBox), zde je také SIM karta. EBox může být upevněn na opasku, ale může být také vzdálen až 10 metrů od uživatele, který mluví do eFonu. Spojení mezi komponenty se uskutečňuje pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Telefonující člověk je tak vystaven menším dávkám elektromagnetického záření - vysílací výkon mobilního telefonu je maximálně 2 W, Bluetooth má výkon v řádu miliwattů. Přestože stále nejsou dokončena měření SAR (Specific Absorption Rate), která přesně stanoví, jaké dávce záření je uživatel telefonu vystaven, začne se Greenphone e688 prodávat v asijských zemích již tento měsíc.

Cena přístroje prozatím nebyla zveřejněna. Nepředpokládá se však, že by se telefon stal prodejním trhákem, jeho (čísly dosud nedoložená) zdravotní nezávadnost se totiž údajně nestane faktorem, který zákazníky přesvědčí. Roli jistě sehraje i jistá nepraktičnost přístroje rozděleného do dvou částí. Analytik společnosti IDC Gary Hong hovoří také o možných technických problémech: "Kvalita přenosu může díky přídavnému Bluetooth zařízení utrpět. Group Sense by také měla zveřejnit, zda bude telefon podporovat bezdrátové sítě."

EBox jako samostatný přijímač datových toků je v centru zájmu společnosti Group Sense, jež plánuje výrobu dalších zařízení, které by komunikovaly s eBoxem prostřednictvím Bluetooth. V současnosti například vyvíjí telefon ve tvaru plnícího pera.

O diskutovaných negativních vlivech mobilů na lidské zdaví jsme již psali nejen v obecné rovině, zabývali jsme se způsobem měření limitů SAR, novými normami EU i konkrétními hodnotami SAR u jednotlivých telefonů. Přímá souvislost mezi závažnými chorobami (rakovinou) a mobilními telefony nebyla prokázána. Pro lidi citlivé na elektromagnetické záření či osoby užívající kardiostimulátor by Greenphone mohl být dobrým řešením, protože vzdálenost mezi hlavou a vysílačem umístěným na opasku (cca 40 cm) je pro ochranu citlivých orgánů dostatečná.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) spustil tento měsíc stránky, na nichž informuje o základních faktech i nejnovější poznatcích, které se týkají této zdravotní otázky.