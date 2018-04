Úplná kontrola nad Nokií

Cellular Essentials je výkonný softwarový nástroj pro komplexní správu vašeho telefonu, použít jej můžete pro většinu modelů Nokia (zde najdete tabulku podporovaných typů). Autorem originálního softwaru je společnost Demmel Products , v současnosti byla dokončena česká mutace tohoto nástroje i webových stránek prezentujících tento produkt. Čeština už tak přehledné ovládání programu usnadňuje. Do karty nápověda v podstatě nebudete muset vůbec nahlížet, protože bublinová nápověda, která „provází váš kurzor“, vám spolehlivě objasní funkce všech tlačítek.

Telefonní seznam

Mobil k počítači připojíte pomocí kabelu či infraportu, volba „bluetooth“ chybí, což je ovšem v případě Nokií pochopitelné: většina z nich touto technologií nedisponuje. Pravděpodobně nejpoužívanější bude volba Telefonní seznam. Do programu z telefonu nahrajete (kliknutím na ikonu „Načíst telefonní seznam“) všechny kontakty, včetně všech jejich jedotlivých položek. Přehlednou tabulku seznamu můžete libovolně řadit – obsahuje např. záznam o umístění kontaktu (paměť SIM, telefonu), zrychlenou volbu, v přehledu čísel pro dané jméno je červeným rámečkem označeno hlavní číslo. Najdete zde i skupinu, které je číslo přiřazeno. Hlavní je, že všechny tyto hodnoty můžete velmi snadno měnit přímo z počítače. Po jejich editaci se změny přenesou do mobilu – v nastavení programu volíte, zda se přenesou okamžitě po provedení změny či hromadně ve chvíli, kdy jste upravili více položek seznamu. Seznam je možné exportovat do přehledné tabulky pro excel, do .csv souboru, do textového souboru.

SMS

Zarytí esemeskáři ocení zálohování textovek – však to znáte, člověka někdy až překvapí, o čem (a s kým!) si psal před měsícem… Zprávy lze editovat a předávat, tj. posílat dalším uživatelům. Telefonu se samozřejmě nemusíte ani dotknout – přes infraport nebo kabel se přenesou příslušné příkazy a zpráva se odešle. Odesílání má podobné možnosti jako v telefonu: vícedílné textovky, odeslání více příjemcům, s doručenkou apod. Zprávu píšete pohodlně na klávesnici počítače a volby provádíte zaškrtnutím. Program zvládá i psaní textovek v Unicode, tedy s českou diakritikou (pak ovšem má textovka pouze 70 znaků).

Loga

Rychlá správa všech grafických prvků v mobilu – to je základní funkce této karty. Editovat můžete hlavní logo, loga skupin i obrázkové zprávy. Omezením trialové verze je (dobře známý) nápis DEMO, který se zobrazuje v levém horním rohu displeje.

Nastavení

Zde nastavujete parametry pro samotný program: připojení přes kabel či IrDA a režim předávání informací do a z telefonu (načíst seznam a zprávy - vždy po připojení jakéhokoliv telefonu se načte celý seznam a všechny zprávy; okamžitě zapsat změny - viz výše). Dále se sem přenáší nastavení mobilu, které z této karty můžete samozřejmě měnit. A konečně na této kartě vytvoříte vizitku pro rychlé předávání kontaktu.

Dobrý sluha

S programem jsme měli dobré zkušenosti. Spolehlivě připojoval různé typy Nokií, načítání seznamu i provádění změn v něm probíhalo také korektně. Zajímavá je možnost odesílat z počítače textovky či uskutečnit hovor. Oceňujeme také automatickou aktualizaci programu (vyhledává na internetu nové verze).

A teď k základní nevýhodě tohoto softwaru - není zadarmo. A není divu, jedná se o nástroj, který vám ušetří mnohou chvíli. Plně funkční Cellular Essentials vám poběží 30 dní (stahujte zde), poté již nebudou možné žádné další zápisy do telefonu. Licenci pro jeden „exemplář“ si můžete objednat přes internet a stojí 29.90 €.