Upgrade z T68m na T68i bude, ale zatím se neví kdy

Když se loni v září a říjnu objevily první informace o Sony Ericssonu T68m, všichni považovali tento mobil za špičku mezi mobilními telefony. Mimo jiné i díky podpoře multimediálních zpráv MMS – měl to být první mobil s jejich podporou. Je ovšem pravda, že MMS u T68m nikdy nesliboval Ericsson ani Sony Ericsson; šlo vždy o spekulace zakládající se na neověřených zdrojích.

Při zahájení prodeje ovšem došlo k drobnému zklamání zákazníků, když zjistili, že T68m právě MMS nepodporuje. Společnost Sony Ericsson neváhala a již při zahájení prodeje oznámila, že MMS přinese jedna z dalších verzí firmware, díky které budou mít uživatelé v mobilech slibovanou funkci. Na začátku tohoto roku poprvé probleskly informace o novém mobilu T68i. Postupně se zjistilo, že jde vlastně o T68m vylepšený o podporu MMS, s několika málo zdokonalenými funkcemi a upraveným designem (především zmizelo logo Ericsson a bylo nahrazeno novým Sony Ericsson).

Uživatelé byli klidní – Sony Ericsson znovu zopakovala, že upgrade z T68m na T68i bude možný, protože oba telefony jsou hardwarově totožné. Naposledy nás o tom ujistil ředitel českého zastoupení Sony Ericsson Jan Semrád na tiskové konferenci v polovině března. Poté, co jsme tuto informaci v článku zveřejnili, se nám ale v přijaté poště začaly množit e-maily s informacemi o tom, že v servisních střediscích o této možnosti vůbec nic nevědí. To jsme ostatně zjistili i po několika telefonátech. „Prý to jde, dokonce o tom už někdo od nás slyšel, ale nám se to ještě nepodařilo,“ řekl nám člověk dobře obeznámený s problematikou, který pracuje v autorizovaném servisu Ericssonu. Takže z T68m si zatím T68i neuděláte.

Skutečnost, že v současnosti není upgrade z T68m na T68i možný, nám potvrdil i Jan Semrád. Dodal však, že to určitě bude možné v budoucnu. Podle našich informací by mělo jít o polovinu května. V tuto chvíli není zřejmé, zda se bude upgrade provádět v rámci záruky – tedy zdarma. O tom musí rozhodnout Sony Ericsson.