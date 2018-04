Upgrade modul pro počítače HP 620 a 660

Co získáte Windows CE Professional s aplikacemi verze 3.0

16 MB paměti navíc

poslední verzi propojovacího software Windows CE Services 2.2 Základní informace Upgrade modul (výměna ROM) instaluje na HP 620/660 poslední verzi Windows CE (systémové jádro 2.11, aplikace verze 3.01), navíc obsahuje rozšíření paměti o 16 MB (na celkových 32 MB) Díky modulu lze upgradovat kapesní počítač HP řady 600 (barevné modely) a dosáhnout tak slučitelnosti s poslední verzí Microsoft Windows CE (s označením Handheld PC Professional Edition, Version 3.0). Kromě aktualizování softwaru přináší upgrade i zhodnocení užitkovosti palmtopů HP 600. U této řady je nyní díky upgradu celková paměť 32 MB, což je podstatně bohatší možnosti provozu aplikací a ukládání dat. Dodávka obsahuje Modul pro upgrade, informace pro uživatele (anglicky), software pro spojení se stolním PC na CD-ROMu (Microsoft Windows CE Services 2.2), součástí dodávky je i upgrade české jazykové podpory

Produktové číslo F1793A Co je to upgrade? Upgrade je výměna systému v počítači HPC za novější verzi. Vzhledem k tomu, že je systém umístěn na čipu, jedná se o výměnu čipu, který je na destičce plošného spoje (paměťový modul.) Proč bych měl provést upgrade? Získáte nové, vylepšené vlastnosti počítače, navíc pro novější systém je větší počet dostupných programů Upgrade je časově omezená nabídka. Pokud se pro upgrade rozhodnete později, je pravděpodobné, že již nebude k dostání.

