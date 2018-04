Upgrade HP 620 na WinCE Pro - zkušenosti uživatele

Právě jsem upgradoval HP620 na WinCE 2.11 a mohu říct: "Je to paráda!". Největší radost mám z dalších 16 MB a z 64 K barev, v nichž běží i Internet Explorer. Rychlost počítače je větší. Problém mám s některými hrami, kde procesor nezvládá grafiku. Takže třeba "lítačky" a "střílečky" budou dost drhnout. Ale jinak grafika je výrazně lepší. Také je více možností nastavení parametrů. Docela bych uvítal aplikaci na úpravu obrázků a aby standardně se daly přehrávat MP3. Jinak většina aplikací se více přiblížila klasickým Windows. Každopádně to stojí za to. Kdo stahuje maily pouze na HPC, ten uvítá možnost pracovat s dokumenty *.doc a *.xls přímo, bez konverze. Akorát Pocket Access mi stále neleze do hlavy, ale to se podá. Takže pokud někdo bude chtít se na něco zeptat, zde je můj email. petrsaroch@iol.cz