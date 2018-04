Upgrade Desktopu 2.1, 3.0, 3.01 pro Win95 a Win98

Nejprve je třeba si stáhnout z Mobil serveru opravené knihovny DLL pro Desktop 2.1, 3.0 nebo 3.01 a to volitelně buď pro lokalizované prostředí Windows 95 CZ nebo Windows 98 CZ s nainstalovanou jazykovou podporou pro středoevropské státy. Pokud tedy chcete, stačí kliknout na příslušný upgrade a můžete si je stáhnout.



[upgrade PalmPilot Desktop 2.1] [upgrade Palm Desktop 3.0] (430 kB) (600 kB) [upgrade Palm Desktop 3.01 - Palm IIIx] (600 kB)

[LOCALE.NLS pro Windows 95 CZ] (25 kB) [LOCALE.NLS pro Windows 98 CZ] (30 kB)



Vybalte ze ZIP archivu soubory pro upgrade



PalmPilot Desktop 2.1 Palm Desktop 3.0: todo20.dll

pdcmn20.dll

memo20.dll

date20.dll

addr20.dll todo20.dll

pdcmn20.dll

pdcmn21.dll

memo20.dll

date20.dll

addr20.dll Palm Desktop 3.01 todo20.dll

pdcmn20.dll

pdcmn21.dll

memo20.dll

date20.dll

addr20.dll



a dále pak volitelně pro Win95 nebo pro Win98:



LOCALE.NLS



Nyní je nutno restartovat počítač v režimu MS DOS. Při instalaci souborů budete totiž přepisovat soubor LOCALE.NLS, který Win95 a Win98 pro svou práci permanentně používají.



Proveďte zálohu původních souborů.

Ty s příponou DLL najdete např. v "C:\Pilot" nebo "C:\Palm", ten s příponou NLS najdete v "C:\Windows\System". Stačí, když tyto soubory zkopírujete do nějakého záložního adresáře.



Nakopírujte nové opravené soubory do příslušných adresářů.

Ty s příponou .DLL např. do "C:\Pilot" nebo "C:\Palm", ten s příponou .NLS do adresáře "C:\Windows\System".



Do souboru WIN.INI v adresáři C:\Windows doplňte na konec do sekce FontSubstitutes následující položky:



[FontSubstitutes]

.

.

.

MojeA,238=Arial,238

MojeA,0=Arial,238



Restartujte PC s Win95 nebo Win98.

Součástí dodávky PalmPilota a Palm III je i programové vybavení PalmPilot Desktop a Palm Desktop. Toto programové vybavení je určeno nejen pro archivaci dat, přetažených pomocí HotSync z PalmPilota a Palm III do Vašeho PC, ale také pro jejich pořizování v PC. Pokud náhodou nemáte poslední verzi těchto programů můžete si je stáhnout.Je samozřejmostí, že uživatelé mají zájem na tom, aby se dalo v Desktopu psát česky.Jak se ukázalo, je tento SW, stejně jako většina anglických, určen zejména pro nelokalizované prostředí Win95, Win98 a WinNT. Ne že by v českém prostředí nefungoval, ale přesto se vyskytnou určitá místa, kde se některé znaky s českými diakritickými znaménky nezobrazují korektně.Rovněž dochází k tomu, že tento anglický SW používá znaky, které jsou v české ASCII tabulce pro Win95 a Win98 umístěny na jiné pozici, než v původní anglické. Tím dochází ne ke kritickým, ale přesto k rušivým momentům, které uživatelům Desktopu vadí.Některé členy PilotClubu takové problémy natolik zdravě namíchnou, že neváhají a věnují svůj čas tomu, aby problém vyřešili, když to neudělá sám autor.Proto jsem pro Vás připravil, podle tipu Zbyňka Gilara, upgrade některých souborů PalmPilot Desktopu 2.1, Palm Desktopu 3.0, Palm Desktopu 3.01 a to pro. Tento upgrade zajistí korektní zobrazování českých znaků v aplikacích Desktopu pod těmito operačními systémy.Také odstraní problém nekorektního zobrazování měsíců (původně římskými číslicemi) v aplikaci DateBook (Diář).Vy, kteří pracujete s MS Excelem si dávejte pozor na následující vedlejší účinek opravy souboru LOCALE.NLS.Pokud do nenaformátované buňky zapíšete datum, zobrazí se v trošku zvláštní podobě. Stačí nastavit jiný formát datumu a chybička je pryč.