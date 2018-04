Update TextMakeru - Nový Intel - a další aktuality

Intel chystá nový procesor pro PDA

Čas velmi letí a výrobci procesorů musí myslet hodně dopředu. Intel oznámil novou řadu chipů založených na architektuře XScale. Jeho stávající chipy PXA250 na frekvencích 200, 300 a 400 MHz tvoří srdce mnoha moderních handheldů a právě ty by měl nahradit nový týp s kódovým názvem Bulverde. Další podrobnosti zatím známy nejsou, proslýchá se ale, že takt bude mnohem výš, než je ten současný nejvyšší 400 MHz na PXA250. Intel novou řadu dosud oficiálně nepotvrdil, zprávu přinesl CNet.

Bluetooth SD karta 21.2.

Firma Socket Communiations včera potvrdila, že 21. února začne prodávat Bluetooth SDIO Connection Kit, což je balíček Socket Bluetooth software pro Windows CE a nové Bluetooth karty SD formátu. Karta bude použitelná v iPAQu 3950/3955.

Cena kitu je 119 USD, SD Bluetooth karta má velikost 24x40x2,2 mm.

PalmSource opouští šéf vývoje

Steve Sakoman, šéf vývoje operačního systému PalmOS, opouští mateřskou firmu PalmSource. Tam působil od roku 2001, kdy Palm, Inc. koupil společnost Be Inc. Sakoman je považován za klíčovou osobu při vývoji budoucího PalmOS 6, při kterém právě mají pomoci zkušenosti a technologie bývalé Be, Inc. Případné dopady odchodu Sakomana na možné zpomalení vývoje PalmOS 6 nejsou zatím známy...

TextMaker - update

SoftMaker vydal novou verzi textového editoru pro PocketPC/WinCE handheldy TextMaker . Nová verze umožní uživatelům ukládat dokumenty ve formátech Microsoft Word 6.0, 97, 2000 a XP, má i vylepšený import. Do konce února jej můžete koupit za zvýhodněnou cenu 49,95 USD (běžná cena je 69,95 USD).