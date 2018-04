Dostane vaše zařízení update Jelly Bean? Napoví velký přehled

Spolu s uvedením prozatím poslední verze systému Google Android se opět rozjíždí závod výrobců o co možná nejrychlejší uvolnění aktualizace pro modely z jejich portfolia. Ze zkušeností víme, že mnohdy jde o proces velmi zdlouhavý a ohlášené termíny pro vydání aktualizací se někdy posouvají i o několik měsíců.

Dnešní přehled napoví, jak je na tom právě vaše zařízení. Nutno ovšem podotknout, že majitelé starších špičkových modelů, stejně jako uživatelé zařízení střední třídy, se updatu spíše nedočkají. Leckdy totiž ještě stále čekají na update čtyřkové verze Ice Cream Sandwich.

Acer

Počítačový gigant stačil proniknout do segmentu chytrých telefonů i tabletů, ovšem strategii přípravy aktualizací zatím neprozradil. V úvahu jistě připadají tablety Iconia Tab A700 nebo A511, které pohání dostatečně výkonná Tegra 3. Oficiálně ale zatím nic potvrzeno nebylo.

ASUS

Asus je výrobcem prvního referenčního tabletu Googlu jménem Nexus 7, který byl uveden do prodeje jako vůbec první zařízení s Androidem Jelly Bean. Potvrzeno již bylo, že se na aktualizaci mohou těšit příznivci tabletů Transformer Pad 300, Transformer Pad Infinity a Transformer Prime.

Viceprezident společnosti Benson Lin uvedl, že se seznam zařízení Asus, která na update dosáhnou, ještě rozšíří. V tuto chvíli by ale bylo předčasné mluvit o dalších přístrojích.

HTC

HTC již koncem července oznámilo, že se aktualizace dočkají nejlepší modely aktuální řady One, tedy One X, One XL a One S. Tisková zpráva navíc dává naději, že přibudou i další zařízení.

HTC One S

V úvahu by připadaly loňské top modely Sensation (XE) a EVO 3D, o generaci starší zařízení (Desire HD) pak s updatem počítat nemohou. Nepřijde totiž ani oficiální Ice Cream Sandwich.

Huawei

Čínský výrobce, který ještě letos zaútočí svým smartphonem Ascend Quad na úplnou špičku nabídky, prozatím nesdělil, která zařízení povýší na Android 4.1, a nepadlo ani datum jeho uvolnění. Kromě jmenovaného čtyřjádra se ale updatu jistě dočká velmi tenký Ascend P1, jež se v tuzemsku začal prodávat teprve nedávno.

Motorola

Motorola pod křídly Googlu zatím připravila aktualizaci pouze pro svůj starší tablet XOOM, jeho druhá generace přitom zatím zůstává na starším ICS. Připomeňme, že XOOM byl prvním zařízením s trojkovým Androidem Honeycomb, který systém rozdělil na dvě větvě, tedy telefonní a tabletovou.

Motorola Razr Maxx

Lze očekávat, že Android 4.1 dorazí také na "žiletku" RAZR, a tím pádem i na její objemnější sestřičku RAZR MAXX. Kdy se tak stane, je ale ve hvězdách. Vždyť oba telefony dostaly Ice Cream Sandwich teprve před několika dny. Spekuluje se, že vylepšený RAZR HD půjde do prodeje rovněž se čtyřkovým androidem a nikoli s verzí 4.1.

LG

LG se podle vyjádření svého mluvčí vždy zaměřuje na nejnovější verzi systému Google Android, nicméně prozatím je prioritou příprava čtyřkového Ice Cream Sandwich pro dřívější výrazné modely. Jmenovitě jde o vůbec první dvoujádro Optimus 2X, Optimus 3D se stereoskopickým displejem a Optimus Black, jehož panel se chlubil neobvykle vysokou hodnotou jasu až 800 nitů. Tato trojice čeká na ICS až ostudně dlouho.

LG Optimus 4X HD

Současné špičky nabídky, tedy Optimus Vu a Optimus 4X HD, které mají předinstalován ICS, by se měly dočkat aktualizace na Jelly Bean v průběhu prvního čtvrtletí následujícího roku. Jejich majitelé mohou jen doufat, že si výrobce s updatem tentokrát pospíší.

Samsung

Majitelé smartphonů Nexus S a Galaxy Nexus již na svých telefonech mohou nejnovější android používat. Právě tyto referenční telefony, které přicházejí na trh vždy spolu s uvedením významné aktualizace operačního systému, totiž mají aktualizaci jistou nejdříve, pokud to tedy dovolují hardwarové parametry. První takový telefon jménem Nexus One, který pro Google vyrobilo HTC, totiž nedostal ani oficiální Ice Cream Sandwich, byť se již v červenci objevila neoficiální ROM Jelly Bean.

Koncem třetího nebo začátkem čtvrtého kvartálu roku přijde na řadu aktuální top model Galaxy S III. Oproti Nexusům ale nepůjde o čistý android 4.1, ale o verzi doplněnou o uživatelské rozhraní TouchWiz. Následovat bude loňský bestseller Galaxy S II a také hybridní Galaxy Note, kříženec smartphonu a tabletu.

Samsung Galaxy S III

Potvrzený update s rozhraním TouchWiz má i nedávno představený tablet Galaxy Note 10.1, který je vybaven dotykovým perem a mnoha netradičním funkcemi, které usnadňují práci s dokumenty. Tablet je také velmi výkonný, pohání jej totiž čtyřjádrový Exynos (více o tabletu v dřívějším článku). Zda se verze Jelly Bean dočkají i další tablety Samsungu, zatím není jasné.

Sony/Sony Ericsson

Loňské modely, které vznikly ještě v rámci koncernu Sony Ericsson, tedy i například Xperia Arc S nebo Xperia Mini Pro, se Androidu 4.1 nedočkají. Alespoň tak zněly první zprávy ze strany výrobce. Později bylo ale prohlášení zmírněno s tím, že se možnosti přípravy updatů pro modelovou řadu 2011 teprve analyzují.

Sony Xperia P

Mezitím ale pokračují přípravy ICS aktualizací na současný top model Xperia S i ostatní Xperie řady NXT (Xperia P, Xperia U, Xperia Sola). Všechna tato zařízení totiž přišla na trh s již postarší verzí Gingerbread.

Toshiba

Přední výrobce notebooků a ultrabooků se v mobilním světě soustředí zejména na tablety a právě dva z nich, modely AT200 a AT300, již mají aktualizaci Jelly Bean přislíbenou. Žádný termín, kdy by majitelé těchto tabletů mohli příchod aktualizace očekávat, ale nepadl.

ZTE

Aktuálně pátý největší výrobce chytrých telefonů toho zatím o chystaném updatu mnoho nesdělil. Mluvčí společnosti jen připomněl, že z dosavadních zkušeností ví, že Google poskytne zdrojový kód systému dalším výrobcům asi měsíc nebo dva po uvedení prvního jím vybaveného zařízení.

ZTE N880E

ZTE přesto patří mezi první výrobce, kteří již nabízejí svůj první smartphone s Jelly Bean. Je jím již dříve uvedený N880E, který se v Číně prodává již s novou verzí. Do prodeje přitom šel vybaven starší verzí 2.3 Gingerbread.

Google Android Jelly Bean byl představen koncem června a mezi jeho hlavní vylepšení patří inovované notifikační centrum, chytřejší vyhledávání nebo lepší obsluha aplikace fotoaparátu. Díky paralelní spolupráci grafické jednotky a procesoru pak bude celé prostředí výrazně svižnější a překreslování plynulejší.

Změny se dotknou i aplikačního Play Store. Změna stahování aktualizací výrazně zredukuje množství stažených dat, obsah obchodu se pak rozšíří o filmy nebo seriály (více o novinkách updatu Jelly Bean najdete v dřívějším článku).