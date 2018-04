Update firmware Siemens SX1 na verzi 6 zdarma

Siemens nabídl update firmware svého chytrého mobilu Siemens SX1 na verzi 6 zdarma. Novou verzi firmware si můžete stáhnout přímo ze stránek My-Siemens zde a dále postupovat podle návodu.

Siemens SX1 verze 6 by měla mít tyto úpravy:

zlepšené fotografování za nedostatku světla

zlepšená výdrž, když není v telefonu MMC karta

upravená spolupráce s USB

zlepšená stabilita zejména při ručním výběru sítě.

Kromě toho telefon s novým firmware bude obsahovat i nové aplikace:

hry AstroNix a PowerBall

PowerLock - screensaver s možností uzamknout přístup k displeji

Full Screen Caller - zobrazení celoobrazovkového detailu o volajícím.

Poznámka: update firmware vlastními silami je u Siemens SX1 možný jen díky nové smlouvě mezi Symbianem a Siemensem, dříve to nebylo možné ne z toho důvodu, že by Siemens nechtěl, ale protože to licenční smlouva nepřipouštěla.