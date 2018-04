UPC zrychlí internet. Surfovat půjde rychlostí až 240 Mbit/s

Nový tarif půjde aktivovat od 2. září letošního roku za dosud nezveřejněnou cenu. Současný nejvyšší tarif nabízí rychlost downloadu 120 Mbit/s a stojí 625 korun měsíčně s úvazkem na jeden rok. Standardní cena je 833 korun měsíčně. Dá se tedy očekávat, že nový tarif by se mohl vejít do stejné ceny, maximálně pak do tisícikoruny za měsíc. Stejně jako u ostatních tarifů nebude UPC u nové rychlosti omezovat objem stažených dat.

Konkurenční O2 nabízí pevný internet s nejvyšší rychlostí stahování 40 Mbit/s, a to za 606 korun měsíčně při uzavření smlouvy na jeden rok.

Podle interních statistik stáhly české domácnosti za letošní první pololetí z internetu meziročně o 18 procent více dat. Průměrně jde o zhruba 36 gigabajtů dat měsíčně na jednu přípojku. Služby UPC využívá v současnosti zhruba 1,2 milionu zákazníků.