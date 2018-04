UPC má už měsíc problémy. Oprava zpětného zhlédnutí se nedaří

Výpadky služby hlásí zákazníci od začátku listopadu. Reagovala na ně i podpora UPC na facebookovém profilu. Už 11. listopadu operátor přiznal, že služba má problémy: „Vážení zákazníci, aktuálně registrujeme možné výpadky a zasekávání některých nahrávek ve zpětném zhlédnutí.“

Ale ani téměř za měsíc se službu nepodařilo opravit. Zpětné zhlédnutí umožňuje sledovat odvysílané programy až sedm dnů zpětně. Služba je dostupná na kabelové televizi UPC přes mediabox nebo v aplikaci Horizon Go, což je internetová verze televize UPC. Sledování programů po odvysílání umožňují i konkurenční internetové a kabelové televize, například O2 TV. V jejich případě však služba netrpí výpadky jako u UPC.

O2 TV právě dnes prodloužila zpětné zhlédnutí také na sedm dnů, jako je tomu u UPC.

Problém je nejvýraznější ve špičkách, kdy se ke službě zpětného zhlédnutí připojuje nejvíce zákazníků. To znamená, že služba nefunguje především večer.

Česká pobočka UPC problém na dotaz redakce přiznává, mluvčí operátora Jaroslav Kolár ji podrobně specifikuje: „Můžeme potvrdit, že jindy oblíbené Zpětné zhlédnutí z technických důvodů nefunguje korektně, zasekává se, případně se požadovaný program či relace nespustí vůbec. Stává se tak nejčastěji ve večerních hodinách. Závada je technického původu na platformě Replay TV, tedy na doplňkové službě ke službě digitální televize Zpětná zhlédnutí.“

Původ závady pak stojí za tím, že se ji dosud nepodařilo opravit. Platformu Replay TV používá celá skupina UPC a závada se dotýká i zákazníků v jiných zemích. Platforma je přetížená a nezvládá nápor zákazníků. Jenže to musí vyřešit centrála, nikoliv česká pobočka.

Jaroslav Kolár k tomu dodává: „Rádi bychom poskytli přesný termín odstranění technické závady, avšak v této chvíli to není možné a neradi bychom mluvili o termínu, který by nebyl dodržen. Zákazníkům se omlouváme a zároveň bychom je rádi ujistili, že děláme vše pro to, aby se tak stalo v nejkratší možné době, aby Zpětné zhlédnutí bylo zákazníkům k dispozici ve standardní provozu co nejdříve. Zákazníky budeme o vývoji průběžně informovat.“

Z výše uvedeného vyplývá, že česká pobočka UPC sama nedokáže problém odstranit. Zákazníci si navíc stěžují, že operátor neuvádí žádné kompenzace za nefunkční službu. „Prioritou je nyní, abychom zákazníkům umožnili v nejkratší možné době naplno využívat Zpětná zhlédnutí. Zákazníkům se za tuto nepříjemnost omlouváme a ujišťujeme, že děláme maximum pro to, abychom oblíbené Zpětné zhlédnutí opět poskytovali ve standardní provozu co nejdříve,“ uvádí ke kompenzacím na dotaz redakce mluvčí operátora Jaroslav Kolár.

Z výše uvedeného vyplývá, že operátor za službu zpětného zhlédnutí zatím žádné kompenzace zákazníkům poskytovat nebude. Argumentuje tím, že to je jen doplňková služba.