Účet od UPC narostl kvůli pronájmu modemu

"Je možné, že dojde k úpravě ceny ve Vašem současném vyúčtování," varoval nedávno hromadný e-mail 432 tisíc zákazníků využívajících internetové připojení od společnosti UPC. Co to znamená v praxi, to si ověřili tento měsíc, když jim ve schránkách přistálo květnové vyúčtování. Pro řadu z nich to přitom bylo nepříjemné překvapení.

Na účtu totiž nalezli novou a doposud neznámou položku "Pronájem modemu". Společnost si za zapůjčení přístroje účtuje 49 korun. O tuto sumu se také navýšila měsíční platba tisícovkám klientů.

Podle mluvčího firmy Juraje Gerbery se však měsíční poplatek nezvedl proto, že by si společnost začala účtovat za doposud bezplatnou službu. "Zvýšení ceny souvisí se zvýšením rychlosti, a ne s pronájmem zařízení," odůvodnil Gerbera. Podle něj si UPC účtovala poplatek za pronájem už dříve, tuto kolonku ale neuváděla zvlášť v měsíčním přehledu – k tomu se rozhodla až nyní.

Zároveň však poskytovatel zrušil svůj základní a nejlevnější tarif Fiber Power 10 a nahradil ho rychlejším Fiber Power 30. Ten stojí zhruba o padesát korun víc. Uchovat si zrušený tarif s nižší cenou nebylo možné.

Část zákazníků ze změn profituje, rychlejší tarif Fiber Power 60 totiž naopak 50 korun zlevnil. Kolik zákazníků kterou službu využívá a pro jak velkou část klientů jsou tedy změny výhodné či nikoliv, nechtěl Gebera prozradit.

Kdyby však nejlevnější z tarifů používala jen pětina klientů, pak firmě změna přinese dodatečný příjem téměř 51 milionů ročně.

Podle Gerbery ale bylo hlavním důvodem oddělení "pronájmu" a poplatku za samotnou službu, ve vyúčtování snaha společnosti, aby si mohli zákazníci zařízení od společnosti nově koupit. V nejbližší době plánuje podobný krok i u příjmového zařízení pro kabelovou televizi. Společnost UPC bývá kvůli poskytováním modemů zákazníkům často kritizována. Po klientech, kteří ukončili s firmou smlouvu, vymáhala totiž vysoké pokuty za nevrácení modemu, aniž předtím na povinnost navrácení přístroje upozorňovala. V řadě případů přitom klienti tvrdili, že to od nich společnost požadovala, i když modem vrátili.