UPC řadí vyšší rychlost. Nabízí připojení 100 Mb/s

Od prvního září se nabídka UPC rozšíří o dva nové tarify - UPC Fiber Power 100 a UPC Fiber Power 50. Tyto tarify umožní připojení rychlostmi 100 Mb/s, respektive 50 Mb/s. Co je pro uživatele potěšující, výrazně se zvyšuje i rychlost uploadu, tedy odesílání dat od uživatele do internetu. To se hodí například při odesílání e-mailů, ale třeba i při nahrávání souborů do webových galerií nebo odesílání digitálních fotek do digilabů. Cena za pomalejší připojení činí 1 300 Kč, za rychlejší variantu pak 1 750 Kč.

Operátor Tarif Cena (Kč) Download (Mb/s) Upload (Mb/s) UPC Fiber Power 50 1 300 50 5 Fiber Power 100 1 750 100 10 10 M 490 10 1 30 M 850 30 1,5 Telefónica O2 O2 Internet 750 8,2 0,5 O2 Internet Plus 900 16,4 0,5 O2 Internet Pro 1 050 16,4 0,8 BD Tel* NET 799 100 100 * příklad nabídky na optické síti

Jak nám sdělil tiskový mluvčí UPC František Malina, nová nabídka by měla být dostupná v první fázi zhruba 800 tisícům českých domácností. V další vlně dojde k rozšíření na drtivou většinu sítě UPC, zejména na zákazníky připojení do části sítě původně patřící konkurenční společnosti Karneval, kterou UPC převzalo. Nové tarify jsou určeny pro domácí uživatele. Podle informací v tiskové zprávě připravuje UPC i nabídku pro firemní zákazníky.

Televize v HD

Vyšší rychlost připojení ocení zejména uživatelé, kteří internet intenzivně využívají. Tyto rychlosti umožní například bezproblémové sledování televize po internetu ve vysokém rozlišení (HD), a to zejména v případě živých přenosů. Právě ty jsou totiž na stabilitu a rychlost připojení nejcitlivější. Totéž platí například i pro internetovou telefonii či videotelefonování, kdy vyšší rychlosti umožní vyšší kvalitu hlasu i obrazu.

Zvýšení rychlosti připojení umožnilo nasazení technologie EuroDOCSIS 3.0. V současné době využívá nejvíce domácností v Česku připojení přes ADSL rychlostí 8 Mb/s. Proti této rychlosti nabízí UPC Fiber Power 100 více než desetinásobné zrychlení. Připojení rychlostí 100 Mb/s dosud nabízejí především menší operátoři na svých optických sítích. Dostupnost těchto služeb je ale poměrně omezená