UPC mění název služeb a zrychluje internet

Službu kabelového připojení k internetu s názvem Mistral nahrazuje od 1. října společnost UPC širokopásmovým internetem s označením Chello Broadband. Dochází tak k navýšení rychlostí připojení při zachování stávajících cen. ČIA o tom dnes informoval tiskový mluvčí UPC František Malina.

Dosavadní rychlost služby Mistral Home se při přeměně na službu Chello classic zvýší ze 128/96 kbit/s na 256/96 kbit/s, přičemž zůstane zachována cena 1080 korun za měsíc. Služba Mistral Speed s rychlostí 320/96 kbit/s se mění na Chello plus o rychlosti připojení 512/128 kbit/s a cena zůstává na úrovni 1480 korun měsíčně. Služby Mistral Business a Mistral Profi nově nahradí Chello professional s rychlostí 768/256 kbit/s za měsíční poplatek 3999 korun. Mistral Business dosud nabízel rychlost připojení 192/128 kbit/s za tři tisíce korun měsíčně a rychlost u Mistral Profi činila 320/256 kbit/s při měsíčním poplatku šest tisíc korun. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V současné době se na Chello může připojit přes 260 tisíc domácností v Praze a v Brně. Do konce roku se toto číslo vyšplhá zhruba ke 300 tisícům.

Dochází také k navýšení volných kapacit pro osobní stránky uživatelů, e-mailovou poštu či počet takzvaných aliasů. V příštím roce by měl být zprovozněn neveřejný portál, který bude obsahovat hry, audio a video materiály či zpravodajství. Dosavadním uživatelům Mistralu se změní e-mailové adresy z @Mistral.cz na @Chello.cz (staré adresy mohou používat do konce roku) a budou muset uzavřít s UPC nové smlouvy, které obdrží poštou. Technický ředitel UPC Petr Jílek dnes zároveň do budoucna nevyloučil zavedení limitů na přenos dat a zpoplatnění vyšší cenou při jejich překročení, pokud je zavedou i ostatní poskytovatelé.

Širokopásmová služba Chello je provozována společností Chello Broadband N.V. se sídlem v Amsterdamu. Chello Broadband je dceřinou společností United Pan-Europe Communications N.V. a součástí UPC Media Division. Česká republika je po Holandsku, Rakousku, Belgii, Polsku, Švédsku, Norsku, Francii, Maďarsku a Slovensku desátou evropskou zemí, kde Chello působí. Celkem Chello obsluhuje přes 700 tisíc zákazníků.s