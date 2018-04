UPC chce zlevnit internet

Kabelová firma UPC by měla od začátku října začít nabízet vysokorychlostní připojení k internetu za cenu pod 600 korun měsíčně. ČTK to řekl dobře informovaný zdroj. Mluvčí František Malina informaci nepřímo potvrdil. "Nevylučujeme brzké spuštění služby, která by oslovila tu skupinu zájemců o vysokorychlostní internet, kterou zajímá hlavně cena," uvedl.

Firma v minulých dnech dokončila testování služby chello light o rychlosti 128 kbit/s, kterou nabízela v Praze a Brně za 779 korun. Výsledky pilotního provozu podle Maliny ukázaly, že

pro většinu uživatelů je více než samotná cena důležitý poměr ceny a výkonu.

S nabídkou levnějšího, ale pomalejšího připojení přišel v létě jako první Český Telecom, který snížil rychlost základní nabídky připojení přes ADSL na polovičních 256 kbit/s zhruba o 400 korun na 619 korun. Kabelová firma Karneval nabídla v září připojení o rychlosti 150 kbit/s za 690 korun.

UPC naopak nedávno zdvojnásobila rychlosti všech svých internetových nabídek, které nyní začínají na 1,536 Mbit/s. Vedle Prahy a Brna začala firma nedávno nabízet internetové služby v

Liberci.