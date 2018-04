Únorový Svět mobilů je tu!

12:00 , aktualizováno 12:00

Co najdete v novém Světě mobilů? Podívali jsme se do budoucnosti a zjistili, kudy by se mohl ubírat vývoj operačních systémů. Také si pořádně objasníme fungování Bluetooth, otestujeme devět nových telefonů a mnoho dalšího…