Únorové ceny dotovaných telefonů

Ceny mobilních telefonů se na únor nemění příliš výrazně. Patrně největší změna je u Nokia 6110, která výrazně klesla s cenou a například u Celadon Group se pohybuje okolo 9990 Kč bez DPH a hlavně bez dotace.

Zvýhodněné akce: v síti Paegas dostáváte při nové aktivaci zdarma jeden měsíční paušál, u tarifů Manažer a Diamant máte také na tři měsíce zdarma aktivováno tarifní rozšíření Nonstop - toto zvýhodnění je prodlouženo z ledna. Také platí nové ceny (nižší) na mezinárodní hovory a Paegas Internet Call.

EuroTel nabízí zvýhodněné ceny při nákupu v prodejně na Evropské 690 v Praze 6 až do 25. února. Při aktivaci mobilu získáte až 250 minut volání zdarma, některé mobilní telefony jsou za nižší ceny a Go kupony s nákupem ke Go kartám jsou za polovinu.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Index změny odpovídá změně oproti minulému měsící - mínus logicky znamená slevu, plus pak zdražení. Obdobně barevné odlišení. Snad se vám Index změny bude jako nápad líbit. Přehledy lednových cen najdete zde.

Klasický tarif Dotace EuroTel Index změny ET Dotace Paegas Index změny RM Bosch GSM Com 607/608 ne zrušen 1,22 Kč (model 608) 0 Bosch 908 ne - 7319 Kč *data -1830 Kč Nokia 3110 995 Kč 0 9.756 Kč (vyprodán) 0 Nokia 5110 3.995 Kč 0 3.656 Kč 0 Nokia 6110 8.995 Kč

i No6150! -3000 Kč 8.539 Kč -3660 Kč Nokia 8110i 5.995 Kč 0 12.199 Kč 0 Nokia 8810 29.995 Kč -4000 Kč 29.279 Kč -4880 Kč Nokia 9000 9.995 Kč 0 26.718 Kč 0 Philips Diga 1 Kč (*Energy) -94 Kč neprodává - Philips Genie 6.995 Kč 0 24.278 Kč 0 Ericsson GA628 2.995 Kč 0 1219 Kč (4.879 Kč s HF) 0 Ericsson GH688 5.995 Kč 0 13.054 Kč 0 Ericsson GF768 3.995 Kč 0 12.809 Kč 0 Ericsson SH888 18.995 Kč 0 18.299 Kč 0 Siemens S10 neprodává - 2.434 Kč 0 Siemens SL10 neprodává - 15.859 Kč -5475 Kč Panasonic G450 neprodává - 3.659 Kč (s bondovkou) - Motorola d520 neprodává - 1.219 Kč 0 Motorola StarTAC 70 neprodává 0 6.099 Kč 0 Sagem 725 neprodává 0 8.051 Kč 0 Mitsubishi MT30 neprodává 0 8.051 Kč 0 Alcatel One Touch Com neprodává 0 26.839 Kč 0 Předplacené sady Go sada Twist sada Panasonic G450 ne doprodáván! Siemens C10/S6power 4.995 Kč 4.999 Kč (+pouzdro) Alcatel One Touch E/Club 5.995 Kč 5.999 Kč Nokia 5110 ne 8.999 Kč Nokia 3110 7.995 Kč (1000 Kč kupon) ne

Nemůžete se rozhodnout? Nechte se inspirovat hlasováním ankety o Mobil roku 1998, kde jak čtenáři, tak odborná porota, hlasovali o nejlepší mobilní telefony. Vyhodnocení ankety najdete zde.

Naše tipy: Síť EuroTelu: konec dotace kvalitního Bosch 607, nástup dotace za 1 Kč Philips Diga, jemuž já příliš nevěřím. Pozor - EuroTel má skvělou cenu na Nokia 6150 - 8.995 Kč s DPH je stejně, jako na 6110. To berte! Dualband zdarma, smart messaging zdarma!

snížení cen je výrazné u Bosch 908 v síti Paegas - zajímavý telefon, vyplatí se o něm uvažovat, pokud nemáte příliš hluboko do kapsy. Snížení cen u 8810 vás asi tolik nerajcuje - stále je to hodně drahý telefon určený spíše na parádu. Stejně tak velmi radikální snížení cen Siemens SL10 není překvapením. Telefon se příliš neprodává a pokus Siemensu pasovat tento telefon do nejvyšší třídy byl hodně odvážný už proto, že telefon má na svoji třídu vysokou hmotnost i rozměry! Zato snížení cen Nokia 6110 je opravdu příjemné a stojí za to jej nenechat bez užitku, 6110 je stále nejlepší telefon na trhu!

Prognózy - hovoří se o dotacích nového Panasonicu, patrně přijde jako náhrada g450 do Twist sady, ale to je jen logcký předpoklad. Jinak s radikálními novinkami se čeká na březen a duben, kdy velké firmy, jako Motorola a Panasonic hlásí nástup novinek.

Poznámky k telefonům:

Bosch - v promotion akci nabízí RadioMobil model 908 s datovým kabelem a software, jakož i zdarma aktivaci datových a faxových služeb za výše uvedenou cenu. Cena bez datového kabelu je 6099 Kč - ale klidně si za ta data připlaťte.

Nokia - model 3110 je v síti Paegas prakticky vyprodán a není důvod, proč nedat přednost modelu 5110. Model 8110i se v síti EuroTel vyprodává, ale vyjma menší výdrže - cca. 50-60 hodin stand-by jde o velmi dobrý telefon včetně smart messagingu. Výborná nabídka Nokia 6150 u EuroTelu!

Motorola - modely řady cd9xx se zřejmě u operátorů zatím nebudou dotovat, čeká se na novinky.

Philips - Energy sada se skládá z Philips Diga, stolní nabíječky, náhradní baterie a extra dárku (fotoaparát atp).