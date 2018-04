Univerzální pouzdra pro váš komunikátor

PDair je relativně neznámý čínský výrobce příslušenství. Jeho výrobky se ani neprodávají pod žádnou věhlasnou značkou, přesto však patří k tomu kvalitnějšímu ze světové produkce. Konkrétně dnes srovnávaná pouzdra nejsou rozhodně šita horkou jehlou, použity jsou kvalitní materiály a pouzdra nemají žádné funkční vady – jsou tedy dobře promyšlená. Takovéto téměř samozřejmosti nebývají vždy pravidlem, proto je dobré vědět, že v tomto případě je vše v pořádku.

Tři testovaná pouzdra mají odlišnou koncepci, takže si vybere snad každý uživatel. První z pouzder je klasické horizontální, určené pro pověšení na opasek, druhé pak vertikální. Třetí pouzdro je vlastně jakýsi kožený měšec, který nabízí dva různé způsoby uchycení.

Horizontální pouzdro je vyrobeno z černé kůže a na první pohled je docela tenké. Nebudí proto příliš důvěru v případě, že do něj budete chtít umístit přístroj větší tloušťky. Jenže praxe je jiná – širší telefon do pouzdra bez problémů uložíte, pouzdro se pak bude směrem od spodní strany mírně rozšiřovat.









Přitom telefon v pouzdře dobře sedí a drží. Zároveň se však z uložení velmi snadno vyndavá, není v pouzdře zaseknutý. Pomůže i otvor na spodní straně pouzdra, kudy lze prostrčit prst a telefon z pouzdra vytlačit.

Druhé pouzdro, vertikální, je k dispozici ve dvou barvách. Má podstatně zaoblenější design a vypadá menší, než ve skutečnosti je. Třeba takový HTC TyTN II do něj padne jako ulitý, u podobných přístrojů však pozor při vyndavání z pouzdra – to již telefon drží poměrně pevně a mohlo by se zdát, že ve chvíli, kdy pouzdro „povolí“ se může stát, že vám telefon vyklouzne z ruky.





Pouzdro má poměrně rozměrný vzhůru odklopný flip, který trochu znesnadňuje manipulaci, na druhou stranu je ve flipu prostor pro paměťovou kartu (maximálně formátu SD). Trochu jsme se obávali, že je karta umístěna příliš blízko k magnetickému zapínání pouzdra a že by mohlo dojít ke ztrátě dat, při našem testu se však tyto obavy nepotvrdily.

Třetí pouzdro je nejuniverzálněší ze všech, na nás však udělalo nejlepší dojem. Jde o váček z jemné kůže, černý z venku, světlý zevnitř. Zapínání je vyřešeno přezkou, která se provlékne očkem na přední straně pouzdra. Na zadní straně přezka pokračuje a díky dvěma patentním knoflíkům umožňuje pověšení na opasek.









Pouzdro má ještě karabinu, pomocí které jej lze zavěsit například na oko pro provlečení opasku na kalhotách, nebo kamkoli jinam. Kapsička je vhodná pro nošení téměř jakéhokoli většího mobilu – pohodlně se do něj uvelebí třeba Sony Ericsson K850i, nejlépe opět pouzdro sedí třeba HTC TyTN II.

Pouzdra PDair pro nás byla příjemným překvapením. Jejich cena se pohybuje pod hranicí 500 korun, což je vzhledem k solidnímu provedení akceptovatelná cena.

Pouzdra zapůjčil PalmHelp.cz