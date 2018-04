Univerzální Nokia D211 vládne datovým přenosům

Nokia představila po dlouhé době další z řady datových karet, nástupkyni Nokia Card Phone. Pod tajuplným názvem D211 se skrývá PCMCIA karta typu II, která podporuje přenos dat pomocí technologií HSCSD i GPRS. Navíc funguje také jako síťová karta pro bezdrátovou lokální síť. Překvapivě nejde o standard bluetooth, který je především spojován s mobilními telefony, ale o konkurenční WiFi. Co však chybí úplně, je podpora hlasových služeb. Na trhu by měla být již v druhém čtvrtletí roku 2002.

Nokia v této kartě, stejně jako ve svém posledním manažerském modelu 6310, kombinuje obě technologie rychlého přenosu dat v síti GSM. Okruhově spojované HSCSD, které zaručí relativně vysokou rychlost za každých okolností, ovšem také za vysokou cenu, i paketově přenášená data přes GPRS, která jsou někdy ještě rychlejší a hlavně umožňují být za rozumnou cenu stále online. Navíc však D211 nabízí také funkci vhodnou pro notebooky a laptopy minimálně tolik jako přenos dat přes GSM – podporu bezdrátové LAN (Local Area Network) standardu WiFi IEEE 802.11b. Jde o technologii používanou k tvorbě bezdrátových počítačových sítí, jež v poslední době soupeří s nastupujícím bluetoothem, který se výrazně prosazuje právě v mobilních telefonech a dalších přenosných zařízeních. Oproti němu WiFi podporuje rychlejší přenos dat, také dosah je větší. Zřejmě proto zvolila Nokia právě tento standard.

Velikost zařízení je pochopitelně dána normami pro PC karty, nicméně oproti většině jiných podobných výrobků nemá D211 vyklápěcí anténu. Spoléhá se jen na interní, umístěnou v těle karty. Svou zaoblenou vrchní částí bez vystupující antény dokonce poněkud připomíná telefon Nokia 5210.

Šikovná je funkce profilů, která umožňuje nastavit si různé vlastnosti síťového připojení pro jednotlivé technologie přenosu. Tyto profily jsou navíc uloženy i na SIM kartě, takže je budete mít stále přímo po ruce. Lze dokonce použít nastavení profilu přes SMS.

Použití karty je opravdu velmi jednoduché. Stačí do ní vložit SIM kartu, následně samotnou datovou kartu zasunout do příslušného slotu v počítači, zapnout ho. Systém rozpozná kartu, v případě zapnuté funkce zadávání PINu se vás na něj zeptá. Pak již stačí, kdykoliv se budete chtít připojit, jen kliknout na ikonu a vybrat si ze tří typu spojení – WLAN, GPRS nebo HSCSD. Nepočítejte s tím, že byste s D211 někomu normálně zavolali – zařízení totiž nepodporuje přenos hlasu jako klasický telefon. Jste tedy odkázáni na data, případně IP telefonii, kterou vám připojení k internetu může nabídnout. Stejné je to z další dnes běžnou funkcí mobilu – WAPem. Jestliže ho však chcete raději než web, můžete použít některý z mnoha emulátorů pro PC nebo PDA.

Vlastnosti: