Univerzální Hands-Free Hama Liberty.

Vlastnosti HF:

použitelné téměř se všemi typy telefonů (dokupuje se propojovací kabel k telefonu)

plný duplex s externím mikrofonem

potlačení echa

nastavení citlivosti mikrofonu

napájení 10 až 30 V s přístrojové zásuvky vozidla

velmi jednoduchá montáž Použití HF s Nokia 6110

Po propojení HF zvlášť dodávaným kablíkem s N6110 naskočí na telefonu profil VOZIDLO. V tomto profilu si můžete nakonfigurovat:

typ vyzvánění

tón vyzvánění

hlasitost vyzvánění

tón upozornění na zprávu

tóny kláves

tóny výstrahy a her

osvětlení displeje zap/normal

automatický příjem (tohle mně s tímto HF nefunguje! )

dále se uloží do profilu hlasitost hovoru do reproduktoru, která se reguluje tlačítky na straně telefonu

Při připojení HF se automaticky odblokuje (pokud byla ovšem předtím zamčena) klávesnice. Začne nabíjení telefonu, po ukončení nabíjení nabíjení nekončí. Telefon si sáhne na energii pravidelně cca každých 5 sec a cucá energii po dobu 1 sec. Pokud nechcete nabíjet, lze použít jednoduchou fintu. Stačí izolepou přelepit kontakt na levém okraji telefonu, hned vedle kulatého otvoru pro nabíjení nabíječkou.

Hlasitost hovoru lze na HF regulovat potenciometrem, regulace je ovšem slabá, jen v rozmezí cca 80-100%, větší rozsah regulace poskytne regulace na telefonu (boční tlačítka).

HF má vestavěný interní mikrofon, který je ovšem téměř nepoužitelný, jelikož je v tomto režimu nastaveno HF jako sinplex, což znamená, že funguje jako vysílačka (když mluvíte nic neslyšíte - reproduktor vypnut). Proto doporučuji použít dodaný externí mikrofon, který se zastrčí pomocí konektoru do HF. S externím mikrofonem funguje HF jako full duplex. Externí mikrofon jsem zavěsil na horní část levého předního sloupku vozidla a kabel protáhl sloupkem až k HF. Citlivost mikrofonu lze regulovat 3-polohovým přepínačem. Vyhoví nejcitlivější úroveň mikrofonu, ostatní jsou k ničemu.

Toto HF se prodává za velmi slušnou cenu. Já jsem ho zakoupil za 1.690 Kč, propojovací kabel pro Nokii stál 230 Kč (prosinec 1998). Kvalita hovoru je srovnatelná s originál hands free. Boduje pro Hamu univerzálnost, kdy toto jedno HF může využívat více různých telefonů (výborné pro služební vozy). Dále je to velmi jednoduchá montáž, která tkví jen v nalepení držáku (popř. našroubování), poté zastrčení kabelu do cigaretového napáječe a propojení kabelu s mobilem - zvládne každý amatér za pár minut. Mně se ještě velmi líbí, že nemusím mobil vytahovat z koženého obalu. Vložím mobil jen do držáku HF a zespod zastrčím konektor. Toto HF může pracovat od 10 do 30 V, což znamená, že jej můžete použít i v nákladních automobilech a autobusech, kde je napětí většinou 24 V. Při telefonování z vozidla Felicia nepoznal člověk se kterým jsem telefonoval, že hovořím z auta pomocí HF, kvalita je opravdu slušná, bez jakýchkoliv rušení.

Názory a zkušenosti s HF Liberty