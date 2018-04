Universal commander for PalmOS - UniCMD

ZIP

Za nejdůležitější funkci považuji právě schopnost pracovat s komprimovanými daty ve formátu ZIP. ZIP archivy nahrané na datové kartě (práce s kartami je dnes už naprostou samozřejmostí) nebo v RAM (UniCMD dokáže nahrát soubor jakéhokoliv typu do RAM) lze prohlížet, editovat, tvořit, rozbalovat.

Také je zde možnost přímé instalace programu z archivu. Tvorba nového archivu je velice jednoduchá - stačí jen označit několik souborů, pak kliknout na ikonku DO, poté na ZIP/NEW a je to. Práce se ZIP je prakticky stejná jako na PC.

Backup

Se ZIP archivy souvisí funkce Backupu, protože jsou zálohovaná data (všechny RAM databáze) ukládána na kartu do ZIP archivu, takže lze Backup prohlížet a editovat i na PC. Samotný proces zálohování můžeme spustit manuálně nebo se spustí automaticky díky poměrně propracovanému plánovači, jenž je v UniCMD obsažen. Kromě úplného Backupu je tu i možnost Updatu. To znamená, že UniCMD přehraje jen ty databáze, jež byly změněny.

Autorovi se bohužel ještě stále nepodařilo Backup urychlit, takže za jinými Backupovými programy UniCMD pokulhává. Pokud chcete, můžete si v nastavení zapnout funkci, která do souboru typu Log (jeden z typů, jež dokáže UniCMD zobrazit pomocí vnitřního prohlížeče) uloží veškeré informace o proběhlém Backupu.

Jpeg/Exif/Txt/Log

Nová verze 1.009 je oproti předcházející 0.98 vylepšena o dvě důležité novinky. První je vnitřní prohlížeč výše zmíněných souborů. Prohlížeč pro textové soubory je ještě víceméně ve vývoji, i proto UniCMD nedokáže ukázat text souborů, jež jsou větší než 64 Kb. Ale je tu umožněno hledání v textu. O mnoho lépe na tom jsou obrázky. Než se pustíte do práce s obrázky, doporučuji předem navštívit nastavení grafiky, kde si můžete zvolit barevnou hloubku a velikost ukazovaných obrázků. I když je obraz velice kvalitní, není prohlížeč tak propracovaný jako například AcidImage od RedMercury, a ani takovým nemá být - má jen funkci náhledu. U HandEry jsou se zobrazováním obrázků zatím trochu problémy, protože je oproti jiným Palmům náhled zmenšený. To příliš nevadí, protože je obrázek stále kvalitní. Horší je to u textových souborů, kde je prohlížení prozatím téměř nepoužitelné (kromě výpisu z Backupu). S HandErou souvisí ještě jeden problém, totiž UniCMD se příliš nemá rád se zapnutým AutoCF (aspoň podle mých zkušeností).

Šifrování souborů

Druhou novinkou je šifrování souborů pomocí algoritmu Blowfish. To znamená, že libovolný soubor lze pomocí libovolného hesla zašifrovat a později ho pomocí toho samého hesla rozluštit. Tento soubor se pak uloží s příponou .bfc.

Ostatní funkce

Příjemnou drobností je přítomnost volby pro měkký reset. Řazení souborů při prohlížení lze měnit buď abecedně, podle velikosti, nebo označené soubory první. Navíc si lze vybrat jeden typ a soubory (DOC, aplikace, hacky nebo soubory "nepalmovského" druhu) tohoto typu budou zobrazeny nejdříve - to poměrně urychluje hledání. I přesto se hledání stává občas dost nepřehledné. Možná to je i kvůli tomu, že velikost není vedle dotyčného souboru vypsána, jak bývá zvykem, ale zobrazuje se v horní části displeje, jež je použita jako informační obrazovka.

Velice užitečnou možností je přímé spouštění aplikací umístěných v ROM/RAM z UniCMD pomocí tlačítka EXE nebo dvojkliknutí (to platí i pro zobrazování JPEG/Exif/TXT/LOG). Operace jako kopírování, přesouvání atd. probíhají vždy z adresáře v aktivním okně do adresáře druhého okna (velikosti oken se dá nastavit). K paměťové kartě lze v UniCMD dopsat jakoukoliv jmenovku. Další zajímavá funkce s kartami související je možnost zobrazit hierarchii adresářů. Co bych chtěl vyzdvihnout, je nápověda přímo v programu ve stylu Windows - nejdříve kliknete na tlačítko s písmenem i a potom do kterékoliv části displeje. Po kliknutí se objeví okno s popisem místa (tlačítka, okna...), na které jste klikli. Výborný je též manuál (v angličtině a němčině), jenž popisuje i ten nejmenší detail aplikace. Pochvala také patří jednoduchému ovládání a poměrně pěknému grafickému zpracování. Aplikace nabízí ještě několik dalších funkcí - například konverze souborů nebo posílání souborů přes modem.

Cena

UniCMD verze 1.010 stojí 19 € a lze ho koupit například na Pdassi (nebo za 19 $ na Palmgearu). Cena to sice není nejnižší, ale podle mého názoru se vyplatí si tak skvělý program zakoupit. Na domovských stránkách www.unicmd.de si můžete stáhnout trialovou verzi (20 dní) nejnovější verze UniCMD. Starší verze se už nedají obstarat, tak jako tomu bylo dříve u tohoto programu.

Budoucnost

Na co se můžeme těšit v dalších verzích? Autor Ralf Davis slibuje dodělaný prohlížeč textových souborů a pracuje prý i na podpoře QSVGA HandEry 330, správném zobrazování JPEG a přehrávání některých zvukových souborů (jako GentleMan) atd.

Další verze bychom si proto neměli rozhodně nechat ujít.