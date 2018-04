Unikly první fotografie telefonů tajemné série Microsoft Pink

Spekulace, že by Microsoft mohl v budoucnu produkovat vlastní mobily, se začaly objevovat krátce po uvedení úspěšného iPhonu na trh společností Apple. Ačkoli byly tyto nepodložené informace představiteli společnosti pravidelně dementovány, v minulých dnech se objevily první fotografie dvojice telefonů, které pravděpodobně ponesou logo softwarového giganta.

Otěže nad výrobou telefonů připadly japonské společnosti Sharp, která stojí za výrobou v USA populárních telefonů Sidekick na platformě Danger, kterou před rokem Microsoft koupil. Ostatně design, který jako by z oka vypadl právě telefonům Sidekick, spolupráci obou společnosti přímo nahrává.

Novinka s označením Turtle se po konstrukční stránce podobá novému Palmu Pre; jde tedy o kompaktní zařízení s horizontálně výsuvnou QWERTY klávesnicí. Zavalitější model Pure nabídne větší displej a úplnou klávesnici, která je ale zboku výsuvná ve stylu HTC Touch Pro2.

Telefony s označením Pink by dále měly disponovat službami, které nechybí přehrávači Zune HD (např. Marketplace). Podle dřívějších zpráv by telefony edice Pink měly běžet na upravených Windows Mobile 7, který by přístroj jasně oddělily od jiných telefonů s touto platformou.

Zdá se, že termín Pink pomalu dostává reálné obrysy a prostor Microsoftu pro rychlý obrat a vyvrácení všech uniklých informací se citelně tenčí. Nechme se tedy překvapit, jakým směrem se bude stále ještě tajemný Microsoft Pink ubírat.