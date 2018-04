Unikly první fotografie nástupce Sony Ericssonu Vivaz. Bude mít Android

Nástupce Sony Ericssonu Vivaz se objevil na internetu v albu služby Picassa. Jistý uživatel tam nahrál fotografie pořízené jiným prototypem Sony Ericssonu. Na snímcích je čirou náhodou přítomen i nový model s operačním systémem Android.

V albech na Picasse se nachází fotografie ze dvou telefonů: LT15 a MT15. Typ MT15, nebo také Hallon, by měl být nástupcem Vivazu. U Sony Ericssonu se rozhodli využít pohledného designu posledního symbianového modelu značky pro nový model s Androidem. Podle všeho má v novince běžet verze 2.3 Gingerbread. Fotografie z MT15 ukazují, že fotoaparát zůstane u osmimegapixelového rozlišení. MT15 pravděpodobně také nepřevezme jméno Vivaz a zařadí se pod značku Xperia.

Otazník zůstává nad druhým modelem LT15. Ten na fotografiích zobrazený není. Snímky mají rozlišení rovněž 8 megapixelů. Nabízí se tak vysvětlení, že by to mohl být nástupce modelu Vivaz Pro s vysouvací klávesnicí. O existenci tohoto modelu před nedávnem hovořil známý ruský novinář Eldar Murtazin. Telefon na snímcích ale nevypadá, že by měl vysouvací mechanismus. Jiné zdroje hovoří o tom, že LT15 je jenom další název pro již delší dobu vyzrazený model Xperia X12, který se doposud skrýval pod kódovým jménem Anzu.

V souvislosti s poodhalením novinky se objevily další informace o připravovaných Sony Ericssonech. Netrpělivě očekávaný Playstation telefon, který známe pod kódovým označením Zeus, by měl mít typové označení R800i. Sony Ericsson si také zaregistroval několik nových ochranných známek. Xperia Play bude určena právě pro Playstation mobil, Xperia Arc, Xperia Duo a Xperia Neo pak mohou být určené pro některé z výše prozrazených modelů.

Konkrétní informace se dozvíme 13. února v Barceloně. Sony Ericsson plánuje v předvečer tradičního Mobile World Congressu tiskovou konferenci.