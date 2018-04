Unikly obrázky připravované Nokie X7 známé z českého videa

Nokia X7 bude další dotykový mobil se Symbianem^3. Pravděpodobně to bude první přístroj, který dostane vylepšenou verzi současného systému. Snímky prozrazují, že by se X7 měla dostat do nabídky amerického operátora AT&T. Zdroje Pocketnow ale následně uvedly, že operátor se rozhodl telefon do svého portfolia nezařadit.

O výbavě novinky toho zatím moc nevíme. Osmimegapixelový fotoaparát s dvojitým diodovým bleskem, relativně štíhlý profil a číselné označení ale napovídají, že se setkáváme s hudebním sourozencem stylové C7. Fotografie opět ukazují čtyři reproduktory, každý v jednom rohu telefonu.

Nokia X7

Na oficiální představení X7 stále čekáme. Nokia bude telefon držet pod pokličkou nejspíš až do veletrhu v Barceloně. V nabídce operátora AT&T se měla Nokia X7 pod označením Journey objevit den před zahájením veletrhu. Nový model je tak dalším důkazem toho, že to Nokia nebude mít na americkém (a nejen na něm) trhu vůbec lehké.