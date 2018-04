Unikl obrázek záhadného Samsungu s Androidem ICS

Ruský novinář a analytik Eldar Murtazin zveřejnil na svém Twitter účtu oficiální obrázek dosud neznámého Samsungu, který by měl být představen na veletrhu MWC, který v Barceloně začíná 27. února. Měl by to být vylepšený model Galaxy S II s označením Plus.

Informace o tomto telefonu se již objevily v uniklém benchmark testu. V něm ale telefon používal ještě starší OS Android 2.3.4 Gingerbread. Z aktuálního obrázku je patrné podle ovladačů pod displejem, že nový Samsung bude používat nejnovější systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Z testu dále vyplynula přítomnost 1,5GHz procesoru a WVGA displeje.

Uniklý Samsung obestírá ještě jedna záhada. Na obrázku je na displeji jasně vidět poznámka v kalendáři na 28. den, odkazující na tiskovou konferenci, kde by měl být telefon představen. Letos ale vychází 28. únor (doba konání veletrhu MWC) na úterý (Tuesday) a ne na čtvrtek (Thursday), jak je na displeji uvedeno. Jako lokalita je uvedena Barcelona (u předpovědi počasí), což je město, kde se tradičně koná veletrh MWC.

Oficiální fotografie Samsungu Galaxy S II se stejným datem na displeji jako má uniklý neznámý model

V horním widgetu na displeji je však patrné datum 27. 4. a jako den je uvedena středa. Letos ale 27. duben připadá na pátek. Toto datum na svém displeji měl na oficiální fotografii i předchozí Samsung Galaxy S II, uvedený na veletrhu MWC v loňském únoru. Datum pak může odkazovat, přibližně, na zahájení prodeje Galaxy S II. A v loňském roce opravdu vycházel 27. duben na středu.