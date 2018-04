Unikátní tarif Odepiš v pátek končí, máte poslední šanci k jeho aktivaci

Legendární tarif, který tehdejšímu Oskarovi pravděpodobně výrazně pomohl k získání licence k provozování třetí GSM sítě v Česku, se sice časem trochu obměnil, stále to však je unikátní a jedinečná nabídka. Od soboty ale zmizí v propadlišti dějin, respektive nadále bude k dispozici jen firemním zákazníkům. Stávajícím zákazníkům a těm, kteří si tarif aktivují do páteční půlnoci, pochopitelně tarif zůstane.

Původně se tarif Odepiš jmenoval T1, později byl znám jako Slyším Vás, od roku 2002 pak jako alternativa k Slyším Vás přišel právě tarif Odepiš. - čtěte: Předchůdce Vodafonu, operátor Oskar, dnes slaví 10 let

Model byl vždy stejný. Tarif nabízel 40 volných minut za extrémně nízký paušál. Ten se rovněž za celá léta nezměnil, bez DPH činí 10 korun a konečná sazba se tak měnila podle toho, jak rostla sazba daně. V současnosti stojí Odepiš 12 korun s daní.

Za tuto cenu získá zákazník 40 volných minut do sítě Vodafone, což představuje cenu jedné volné minuty 30 haléřů. Minuta nad rámec tarifu stojí 7,20 koruny do sítě Vodafone a 12 korun do ostatních sítí. Atraktivní je i cena SMS. Do Vodafonu stojí 42 haléřů a do ostatních sítí korunu a osmdesát haléřů.

Tarif je výhodný třeba pro vzájemné volání několika osob v rámci operátora, do doby příchodu tarifu O2 Zero šlo dlouhodobě o zcela nejlevnější paušál, který si zákazníci hojně pořizovali a pořizují třeba do GSM alarmů nebo podobných zařízení. Právě pro tato zařízení je velmi výhodná cena odeslané SMS zprávy. Pokud jich takové "hlídací" zařízení pošle zhruba desítku měsíčně, vyplatí se Odepiš i oproti současným tarifům s nulovým paušálem. Stále k tomu navíc platí nabídka 40 minut k volání do Vodafonu.

Odepiš je zkrátka unikátní tarif, který se rozloučí po nezvykle dlouhé době. Tak dlouho v nabídce kteréhokoli mobilního operátora žádný tarif nevydržel. Odepiš se navíc těší velké popularitě mezi zákazníky a to i přesto, že operátor jej v posledních letech vůbec nepropagoval a aktivně nenabízel. Pokud o jeho pořízení jako soukromá osoba uvažujete, máte poslední šanci do páteční půlnoci.