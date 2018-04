Policie zatkla dělníka Foxconnu. Údajně kvůli úniku podoby iPhonu 6

O zatýkání v továrně čínské společnosti Foxconn, která pro americký Apple dvojici iPhonů osmé generace kompletuje, informoval portál The Wall Street Journal. Podle něj místní policie zadržela jednoho z dělníků již 4. září. Údajně jde o osobu, která z továrny postupně vynesla celkem šest vnějších krytů nového iPhonu.

Jejich prodejem si pak podezřelý měl přijít na částku 6 000 jüanů, tedy v přepočtu na téměř 21 tisíc korun. Zareagoval totiž na inzerát, který našel vylepený nedaleko továrny. V něm neznámá osoba slibovala vysokou finanční odměnu za náhradní díly od společnosti Apple. Po vytočení telefonního čísla byla podezřelému nabídnuta částka tisíc jüanů (téměř 3,5 tisíce korun) za každý z vnějších krytů nového iPhonu.

Zbývalo tak vyřešit pouze to, jak je bez povšimnutí pronést přes bezpečnostní kontrolu. Nakonec to bylo možná až příliš jednoduché. Kryt schovaný v kapse pronesl z továrny bez sebemenších problémů údajně na konci pracovní doby, právě tehdy je ostraha vzhledem k množství v továrně zaměstnaných dělníků maximálně vytížena. První kryt měl pronést již 24. července, do konce měsíce pak ještě dalších pět.

Foxconn pak ztrátu, které si všiml až v polovině srpna, oznámil místní policii. Následujících 20 dnů bezpečnostní pracovníci společně s policisty zkoumali videozáznamy. Jejich rozbor pak společně s informacemi o odeslaných zásilkách prostřednictvím kurýrních služeb policisty navedl na již zatčeného pracovníka.

Foxconn, který podle vyjádření k této záležitosti spoléhá, že její zaměstnanci budou dodržovat vnitřní etický kodex, se s problémem udržet v tajnosti nové produkty Applu potýká dlouhodobě. Zcela zabránit únikům je totiž vzhledem k desítkám tisíc dělníků, kteří se na výrobě podílí, téměř nemožné.

Vzhled osmé generace iPhonu tak byl známý již měsíce před jeho oficiálním představením. Apple se k zatčení pracovníka Foxconnu nevyjádřil.