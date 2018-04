Unified messaging: skutečná potřeba nebo úlet?

0:23 , aktualizováno 0:23

Příloha: Unified messaging je populární pojem, mnoho firem si ale stále není jisto, zda je unified messaging řešení vhodné i pro ně. V této příloze se pokusíme objasnit vše základní okolo UM. Co to je, kdo to dodává a komu by se UM mohlo hodit.