Unie zmírňuje plány na snížení cen za roaming

Původní návrhy Evropské komise na snížení cen volání mobilními telefony ze zahraničí se výrazně zmírnily. Informoval o tom britský list Financial Times ve svém dnešním vydání.

Redingová nakonec pod tlakem svých kolegů souhlasila s tím, že operátoři budou moci nadále účtovat zákazníkům hovory přijímané v zahraničí, i když tyto ceny budou regulovány. Také bude o šest měsíců odložen plán zavést limity na sazby těm, kdo volají z jiného státu EU.

Komisařka se rozhodla zmírnit své plány poté, co proti nim vystoupili tři vlivní komisaři. Ti poukazovali na to, že její požadavky jsou přemrštěné a mohly by poškodit celý sektor mobilních telekomunikací.

Chystaný návrh je od Bruselu jedním z nejkontroverznějších za poslední roky. Sice slibuje zákazníkům snížení často vysokých cen za roaming, přináší však kontraproduktivní cenovou regulaci do prudce se rozvíjejícího oboru vyspělých technologií.

Operátoři namítají, že otázku cen za telefonování by měla vyřešit konkurence. Některé přední evropské společnosti jako Vodafone nebo Deutsche Telekom již koneckonců poplatky za roaming snížily. Odhaduje se, že mobilní operátoři čerpají z roamingu deset až 15 procent svých zisků.

Podle britského listu se proti plánům Redingové na regulaci maloobchodních cen postavili místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, obchodní komisař Peter Mandelson a komisař pro dopravu Jacques Barrot. Podpořili však plány komisařky na regulaci velkoobchodního trhu, tedy cen účtovaných mezi operátory navzájem.