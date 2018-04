Unie se bojí mobilního hazardu a pornografie mezi dětmi

Nejde jen o ohrožení rodičovských peněženek nečekaně vysokými účty, ale i o riziko zneužití dětí pedofily, o přístup k závadným či přímo nezákonným sdělením či nahrávkám anebo o šikanování a vydírání v podobě šíření kompromitujících zpráv a fotografií.

Podle květnového průzkumu agentury Eurobarometer disponuje mobilním telefonem 70 procent dvanáctiletých až třináctiletých Evropanů a téměř čtvrtina osmiletých až devítiletých dětí.

V Německu má mobil devět z deseti dospívajících a polovička dětí, v Británii první přístroj dítě dostává v průměru v osmi letech. V České republice má mobilní telefon víc než třetina dětí do 13 let a ve věkové kategorii do 16 let už každé druhé.

Mobily slouží nejen k telefonování a zasílání textových zpráv, ale také ke stahování her a hudby, k zasílání videonahrávek či k přístupu na internet. Jen nahrávky zvonění představovaly loni v západní Evropě trh v hodnotě 478 milionů dolarů, dalších 55 milionů zákazníci zaplatili za hry.

Strach jde hlavně z pornografie

Ale i obrat s "mobilní" pornografií podle odhadů meziročně stoupá o 50 procent, ve světovém měřítku může v roce 2009 dosáhnout 2,1 miliardy dolarů. A podle jedné španělské studie 72 procent mladistvých už dostalo na mobil nevyžádanou pozvánku k účasti na pochybné loterii.

V ČR zatím nejsou údaje v této oblasti k dispozici, je ale zřejmé, že nebezpečí zneužití mobilů nelze podceňovat. Z průzkumu, který ke konci loňského roku zveřejnil operátor T-Mobile totiž vyplývá, že česká mládež je co do rozšíření mobilů čtvrtá na světě a že ji předstihli pouze mladí Tchajwanci, Portugalci a Italové.

Ze sta šestiletých českých prvňáčků používají mobilní telefon čtyři děti, u sedmiletých je to již 12 procent a mezi patnáctiletými nemělo loni telefon jen 11 procent dětí.

Zatímco české děti do deseti let mají telefon zejména kvůli kontrole ze strany rodičů,

starší školáci využívají telefon i k získávání informací. Ve 14 a více letech jim mobilní telefon pomáhá i v zařazení do kolektivu a k získání určité pozice.

Jak dnes zdůraznila v Bruselu komisařka Viviane Redingová, "mobilní telefony jsou součástí našeho všedního života, což platí stále více i pro děti. Mobilní komunikace nabízí velké příležitosti pro rozvoj evropských ekonomik. Ale zároveň je třeba zaručit ochranu mladistvých."

Cílem je samoregulace operátorů

Evropská komise by si přála, aby diskuse, kterou dnes odstartovala, vyústila v samoregulaci operátorů či poskytovatelů služeb, jak se již uplatňuje v některých zemích, například v Británii. Čím větší bude samoregulace, tím menší bude podle komisařky Redingové potřeba státních zásahů.

Do debaty může přispět kdokoli ze zainteresovaných, včetně organizací na ochranu dětí, spotřebitelských či rodičovských sdružení, operátorů, výrobců mobilů či státních úřadů. Konzultace potrvají do 16. října.