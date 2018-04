UMTS stávajícím operátorům za pevnou cenu, čtvrtému obálkou

Boj o české UMTS licence se zatím neodehrává ani tak v řadách telekomunikačních firem, jako spíše v řadách vládních a opozičních. Jistě jste si všimli, jak často se s výnosem za UMTS licence operuje v okamžiku, kdy se hovoří o státním rozpočtu na příští rok.

Obecně se očekává, že výnos z UMTS aukce by mohl přesáhnout 20 miliard korun, s těmito penězi už ale socdem kabinet počítá jako s příjmovou položkou a hodlá je investovat do zvýšení platů v některých sférách (učitelé). Proti tomu stojí názor ODS tuto příjmovou položku použít spíše k umořování dluhů, tedy obrazně řečeno neprojíst ji, jak navrhuje ČSSD. Nás ale nebude zajímat ani tak to, co se s oním ziskem z UMTS stane, ale jak se vytvoří...

Materiál o UMTS do vlády teprve poputuje, a to pravděpodobně koncem října. Finální podobu tohoto materiálu ale společně před tím projednají ministerstva dopravy a financí, každé z ministerstev má totiž poněkud jinou představu o tom, jak by UMTS licence měly být prodány.

Ministerstvo financí nezbytně potřebuje příjem oněch odhadovaných dvaceti miliard korun, ale ministerstvo dopravy vůbec netouží po aukčním systému. Kdyby se celá debata mezi resorty měla odehrávat před vládou, ničemu by to neprospělo a jednání o UMTS licenci by se protáhla. To je důvod, proč by ministerstva chtěla dojít ke shodě před tím.

Ministerstvu dopravy se ale nelíbí varianta dražby licencí - stávající operátoři se jí brání s poukazem na možné vysoké náklady na UMTS a na nutnost přenesení těchto výdajů na zákazníka, což by UMTS neprospělo. Ministerstvo financí ale dvacítku potřebuje a tak se schyluje ke kompromisu. Podle stále ještě neoficiálních informací by kompromis mohl vypadat takto: trojice stávajících operátorů zaplatí za UMTS licenci fixní a ne příliš nízkou částku. Kolik to bude se dá snadno odvodit - vzhledem k požadované sumě 20 miliard by mohlo jít o cca. 6-7 miliard Kč.

Čtvrtý operátor by pak byl vybrán na základě obálkové metody. Po předložení technické nabídky a jejím odsouhlasení jako splňující určitá minimální kritéria by zájemci o čtvrtou UMTS licenci do obálky vložili svoji finační nabídku, tedy kolik peněz jsou ochotni za čtvrtou licenci zaplatit. Nejvyšší nabídka by vyhrála. V podstatě tedy jde o jednokolovou dražbu.

Důležité je, že cena by se tímto postupem neměla vyšponovat do absurdních výšin, jaké známe z Německa nebo Británie. Tím by se vyšlo vstříc jak požadavku ministerstva financí na zajištění solidního příjmu z licencí, tak požadavku operátorů na jejich nepředražování.

Podle některých informací se také uvažuje o tom, že by čtvrtý operátor dostal i část 1800 Mhz spektra. Podle vyjádření jednoho ze zahraničních operátorů, který o UMTS licenci v ČR jeví zájem, by to značně zvýšilo atraktivitu české UMTS licence i možnost jejího profinancování.