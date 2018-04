UMTS síť Telefóniky O2 zrychlí na několik megabitů a významně se rozšíří

Významnou modernizaci mobilních sítí dostala na starosti čínská firma Huawei, která se kromě rozšíření sítí 3G zavázala i k modernizaci 2G služeb. Operátor oznámil, že do roku 2010 umožní přes technologii EDGE stahování dat rychlostí až 200kbit/s v celé GSM síti.

Moderní datovou síť 3G chce Telefónica O2 rozšířit do konce roku 2009 do dalších dvaceti až třiceti měst. Během příštích dvou až tří let bude pokryto asi 70 procent české populace. V současné chvíli již 3G sítě založené na technologiích UMTS/HSDPA provozuje operátor v Praze a Brně, kde začátkem příštího roku zvýší jejich rychlost až na 3,6 Mbit/s. Do budoucna pak lze počítat s navýšením rychlostí až na 7,2 Mbit/s.

V současné chvíli je Telefónica O2 jediný český operátor poskytující standardní 3G síť založenou na technologii UMTS/HSDPA. T-Mobile nabízí přes 3G sítě pouze datové přenosy, s běžnými telefony jich ale nelze využít. Vodafone by svůj plán na zavedení 3G sítí měl představit již brzy, licenční podmínky mu její spuštění ukládají nejpozději do data 1. ledna 2009.