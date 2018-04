UMTS na vlastní kůži (test 3G v Polsku)

V Polsku, a mnoha dalších zemích Evropy, již operátoři spustili mobilní systém třetí generace UMTS. U nás zatím téměř všichni telefonujeme přes síť GSM, která patří mezi starší systémy druhé generace. Eurotel a T-Mobile ovšem licenci na UMTS vlastní, a ta je zavazuje k tomu, aby 1.1.2006 zpřístupnili tuto technologii na 90 % území Prahy.

O UMTS se hovoří v superlativech i se značnou skepsí. Na jedné straně nabídne tento mobilní systém zákazníkům maximální teoretickou rychlost na hranici 2 MB/s, ale také kapacita této sítě bude mnohem větší. Kromě toho přináší UMTS možnost videohovoru, při kterém se uživatelé nejen slyší, ale také vidí.

Skeptické hlasy ovšem říkají, že lidé se nevyvíjí ani zdaleka tak rychle jako mobilní technologie. Málokterý uživatel dnes vyžaduje od svého telefonu víc než jen levné volání z kteréhokoliv místa. UMTS tak může do každého telefonu přivést informační dálnici, otázkou ovšem je, k čemu uživatelům bude. Vždyť EDGE teoreticky dokáže při nejlepším kódování a využití čtyřech timeslotů zprostředkovat datové přenosy o rychlost až 236,8 kbps.

Přesto mnoho operátorů vidí v UMTS budoucnost, a ve většině evropských států již alespoň jeden mobilní operátor služby 3G telefonie nabízí. V České republice si ještě na komerční videohovory a rychlé surfování alespoň rok počkáme.

Abychom vám čekání trochu zkrátili, rozhodli jsme se navštívit jednoho z našich sousedů a zjistit, jaká lákadla nám může UMTS nabídnout. Naše cesta směřovala do Polska, kde tamější operátor Plus GSM spustil UMTS v hlavním městě Varšavě, a snaží se co nejrychleji dostat i do dalších měst. Jak probíhalo samotné testování?

Na čem jsme testovali

UMTS jsme testovali s Nokii 6630, notebookem, datovým kabelem a nabíječkou, která se později ukázala jako nezbytná. Proč jsme zvolili právě tento model? Jedná se o jeden z mála UMTS telefonů dostupných u nás. Navíc dokáže pracovat i ve „starší“ GSM síti a v případě nouze využit přítomnost EDGE.

Nokia 6630 by také měla zvládat plynulý přechod mezi těmito sítěmi (tzv. handover) tak, aby uživatel kromě rozdílu v rychlosti nic nepoznal. Teoreticky má všechno vypadat tak, že pokud budete mít nastavený jakýkoliv profil datové služby (WAP, Internet, MMS...) a povolenou automatickou volbu sítě, telefon se vždy přepne na síť s nejrychlejším přenosem dat.

Test na počítači s připojeným mobilem probíhal téměř čtyři hodiny. V jeho průběhu protekla vzduchem necelá stovka megabajtů. A výsledky? Posuďte sami: Na ukazateli downloadu se často pohybovaly hodnoty nad 350 kb/s, rychlost uploadu průměrně skákala kolem 60 kb/s. Nejednalo se přitom o maximální hodnoty naměřené na internetových tachoměrech jako dsl.cz, pooh.cz nebo numion.com, ale o rychlosti při stahování souborů ze stránek www, práci s FTP, odesilání emailů atp.

Ping v 3G síti se pohyboval kolem 200-300 ms, což je další výhoda oproti GPRS a EDGE, kde se ping často pohybuje okolo 800 ms. Někdy naměřené hodnoty dokonce převyšovaly 400 kb/s při downloadu nebo i 100 kb/s při uploadu, ale jednalo se pravděpodobně o momentální „úlety“ nebo chyby měření. Už jen proto, že pracovníci operátora nás ujistili, že momentálně síť není schopná poskytnout datový tok vyšší než cca 350 kb/s.



Rychlé, ale náročné



Když zapomeneme na všechny naměřené hodnoty a zamyslíme se pouze na to, jak se nám v UMTS síti pracovalo s internetem, můžeme konstatovat, že není znatelný rozdíl mezi tímto 3G připojením a např. naším ADSL 512. Rychlost načítání stránek, přenos souborů, textová nebo i hlasová komunikace – všechno běželo opravdu svižně a bez větších problémů.

Několikrát se sice stalo, že rychlost začala kolísat nebo se objevily drobné výpadky, ale nejednalo se o nic hrozného. Co nám ovšem velmi vadilo, byla energetická náročnost datových přenosů. U plně nabité Nokie 6630 se po půl druhé hodině testování nacházel ukazatel baterie v blízkosti 30 % a o několik okamžiků později se telefon odporoučel. Tak rychle se nám nepodařilo nikdy vybít mobil připojený pomocí GPRS ani při non-stop stahování. Výdrž této Nokie při velkém objemu přenesených dat byla oproti GPRS mobilům odhadem poloviční. Zdá se, že právě výdrž baterie je velkou výzvou pro výrobce telefonů, protože hodina a půl ostrého provozu je z pohledu zákazníka nedostačující.



Co když se dostanete mimo signál UMTS?



Jednou z důležitých podmínek pro úspěšnou adopci UMTS je možnost automatického přechodu na GSM (nebo EDGE), pokud se dostanete mimo signál 3G sítě. Málokterý zákazník bude totiž ochotný platit za mobilní službu, kterou bude moct využívat jen někde. Jedinou nevýhodou pro uživatele by pak mělo být snížení rychlosti připojení, event. přerušení videohovoru. Bohužel při procestování polovinou Varšavy se opět ukázalo, že teorie se někdy od praxe liší.

Mobil se usilovně snažil vždy používat 3G, jakmile byl v dosahu. Někdy mu ovšem trvalo i několik minut, než si uvědomil přítomnost novější sítě. Pokud telefon nestahoval nebo neodesílal žádna data, přecházení mezi 3G a „starší“ síti bylo bez žádných problémů. Pokud jsme ovšem v tu stejnou dobu stahovali email, komunikovali přes ICQ, odesílali MMS nebo dělali cokoliv podobného, často se telefon restartoval. Nepodařilo se nám zjistit, jestli je na vině operátor, nebo telefon.

Plus GSM: "Tento telefon není ještě přezkoušen v naší síti."

Nokia: "Vina je na straně operátora, společnost Nokia si nemůže dovolit vypuštění telefonu nekompatibilního se standardy nebo s nedodělaným firmwarem."

Videohovory...



Jednou z věci, která vás na Nokii 6630 v UMTS síti překvapí, je absence kamery pro videohovory. Za normálních okolností si to ani neuvědomíte, ale ve chvíli, kdy stojíte ve Varšavě a chcete vyzkoušet videohovor, máte problém. Videohovory uskutečnit samozřejmě lze, ale v tom případě si musíte pořídit speciální stojánek s externí kamerou nasměrovanou k volajícímu, nebo se smířit s tím, že druhá strana vás neuvidí. Bohužel v době testu nebyl tento stojánek k dispozici a neměli jsme ani žádný jiný 3G telefon s kamerou.





Stojánek pro videohovory v sítích 3G.

...a IP telefonie



Přemýšleli jste někdy o tom, jak by bylo skvělé mít neomezený datový paušál, k tomu palmtop se spuštěným programem Skype, a telefonovat zdarma s celým světem? U nás by teoreticky rychlost GPRS pro Skype stačila, nedá se ovšem volat kvůli velkému zpoždění (ping kolem 800 ms). Navíc dělá u GPRS problémy pomalý upload, takže se často stává, že volaného slyšíte celkem obstojně, ale on vás ne.





Naštěstí si UMTS s IP telefonii docela obstojně poradí. Zkoušeli jsme to právě přes zmíněný program Skype a po několika uskutečněných hovorech můžeme konstatovat, že i v tomto směru nás UMTS síť mile překvapila. Zvuk byl čistý, bez žádných přerušení a obě strany se slyšely velmi dobře. Pokud u nás operátoři nabídnou neomezený datový tarif pro 3G, určitě může mnoho lidi uvažovat o IP telefonii jako o alternativním způsobu hlasové komunikace.



Ceny



Častou praktikou všech mobilních operátorů je znesnadnění použivání nových služeb, kvůli nasazení příliš vysokých cen (např. WAP nabo MMS). Proto Plus GSM překvapil svou cenovou politikou, když nastavil cenu dat v síti 3G na stejnou hladinu jako u GPRS nebo EDGE. Obvyklá cena jednoho MB v Polsku se pohybuje okolo 35 Kč, ovšem od spuštění 3G se můžete zakoupit i speciální balíčky, kdy jeden MB vyjde zhruba na 7 Kč, což službu děla docela zajímavou.



Závěrem



Operátoři jako první uvedou UMTS do komerčního provozu v těch největších městech, podobně jako je tomu dnes s technologií EDGE. Než tato doba u nás nastane, uplyne ještě minimálně rok. K tomu je potřeba pamatovat na jeden významný detail, a to pořízení nových 3G telefonů, které zpočátku rozhodně nebudou levné.

Zůstáva také otázka, zda opravdu potřebujeme „mobilní ADSL“, videohovory a další podobné služby. UMTS bude mít u nás navíc velkou konkurenci v podobě CDMA 1xEV-DO, což je výhradně datová technologie patřící také do rodiny 3G. Zatím je pro provoz CDMA Eurotelu nutný speciální modem, ale první duální telefony s podporou GSM i EV-DO mohou být pro UMTS vážnou konkurencí.